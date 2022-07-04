Число погибших во время стрельбы в пригороде Чикаго возросло до шести

Стрелком полиция считает белого мужчину в возрасте 18–20 лет, предположительно, он вел огонь с крыши здания. Его все еще не поймали

Фото: Scott Olson / Getty Images

В результате стрельбы в городе Хайленд-Парк неподалеку от Чикаго погибли шесть человек, около двух десятков пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Телеканал NBC Chicago указывает, что стрельба началась в 10:14 (18:14 мск) в центре города во время парада в честь Дня независимости США. Стрелок, которого полиция описывает как белого мужчину в возрасте от 18 до 20 лет, находился на крыше одного из зданий. Полиция продолжает его поиски, на месте нашли винтовку, уточняет Reuters.

В местной больнице NBC Chicago сообщили, что к ним поступили 26 пострадавших, большинство из них получили огнестрельные ранения, однако некоторые получили травмы во время «хаоса», который начался из-за стрельбы.

После стрельбы в городе и других соседних населенных пунктах отменили дальнейшие праздничные мероприятия, отмечал телеканал WGN9.

Как сообщал Fox News, в прошедшие выходные это был не первый случай стрельбы в Чикаго. 2 июля в результате различных инцидентов от огнестрельных ранений скончались четыре человека, еще 18 пострадали.