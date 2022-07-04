Песков назвал внутренним делом Узбекистана события в Каракалпакии
Ситуация в Каракалпакии является внутренним делом Узбекистана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Узбекистан — это наш союзник, дружественная страна, наш очень важный партнер. Все, что происходит в Узбекистане, является внутренним делом этой страны», — ответил Песков на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией в Каракалпакии.
Песков заявил, что российские власти не сомневаются, что «при активной работе руководства Узбекистана все имеющиеся проблемы будут урегулированы».
1 июля в столице Каракалпакстана Нукусе начались протесты из-за проекта поправок к Конституции, среди которых предложение исключить из Основного закона положения о суверенитете этой республики в составе Республики Узбекистан и ее праве на отделение на основании результатов республиканского референдума. Во время протестов в Нукусе погибли 18 человек.
Власти Узбекистана утверждали, что митингующие пытались захватить правительственные здания. В совместном заявлении парламента, Совета министров и МВД Каракалпакстана говорилось также о попытках «внешних сил из-за рубежа» повлиять на ситуацию в республике «путем целенаправленных информационных вбросов и искажения происходящих событий».
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообещал не менять статьи узбекской Конституции о Каракалпакстане, однако отметил, что изменения может претерпеть ст. 73 о неизменности границ территории Каракалпакстана.
4 июля парламент Узбекистана принял решение внести изменения в новый проект Конституции и сохранить статус Республики Каракалпакстан как суверенного государственного образования в рамках Узбекистана.