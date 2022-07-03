Пушков заявил о закупке Западом российской нефти у Индии в обход санкций

Ряд западных стран закупает российские энергоносители в обход введенных ими же санкций, в частности, нефть из России покупают у Индии, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Похожая ситуация и с российским газом: Польша закупает его у Германии по реверсу, а Финляндия и Франция — в виде сжиженного природного газа (СПГ), утверждает он. При этом многие европейские страны заявляют о том, что им не нужны российские нефть и газ, отметил политик.

В середине июня агентство Reuters сообщало об увеличении закупок российской нефти Индией в 31 раз. Один из источников связал это с предлагаемой скидкой до 30% на российские энергоносители. Глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар объяснял наращивание поставок российского сырья тем, что мировые рынки стали менее открытыми, отвергнув обвинения в политизации закупок.

С начала российской военной операции на Украине многие страны, включая ЕС и США, ввели против Москвы несколько пакетов санкций. США, в частности, в начале марта ввели эмбарго на российскую нефть, а ЕС 30 мая согласовал очередной пакет санкций, включающий постепенный отказ от российской нефти. Согласно подсчетам Bloomberg, потери России из-за частичного эмбарго на российскую нефть составят около $22 млрд в год.

После этого в ряде стран выросли цены на энергоносители, в частности в США цены на бензин обновили рекордный максимум, достигая в среднем $5 за галлон. Американский президент Джо Байден говорил, что США и ЕС понимали, что у ограничений на российскую нефть будут такие последствия. При этом президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что рост цен на энергоносители стал шоком для европейцев, и подчеркнул, что необходимо лучше сдерживать цены на нефть и газ.

Президент Владимир Путин считает, что Россия не виновата в росте цен на энергоносители. По его словам, к этому привела «недальновидная политика» Евросоюза, который спекулировал на теме зеленой энергетики.