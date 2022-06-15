Новые власти Запорожья сообщили об открытии пути из ДНР в Крым по суше

Между Донбассом, Крымом, Мариуполем, Мелитополем и Херсоном открыт автомобильный маршрут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов Запорожской области.

«Лично сам уже ездил из Херсона через Мелитополь в Бердянск, Мариуполь, Новоазовск. Через Новоазовск выезжал в Россию. По этому маршруту лично ездил на обычной легковой машине, не на военной», — рассказал Рогов.

По его словам, местные жители пользуются этими маршрутами, желающих много, есть очереди на границе.

В начале мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о том, что транспортная блокада Крыма была прорвана и началось восстановление пассажирского и грузового сообщения с Херсонской и Запорожской областями, которые сейчас чаcтично или полностью контролируют российские военные.

Украина запретила транспортное сообщение с Крымом осенью 2015 года. В ноябре того года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко направил действующему на тот момент главе правительства Арсению Яценюку письмо, в котором попросил его приостановить грузовое автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом. В итоге кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о временном запрете всех грузовых перевозок на полуостров.