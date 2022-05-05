В Крыму сообщили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины

Транспортная блокада Крыма со стороны Украины прекратилась, в занятых российскими военными регионах началось восстановление пассажирского и грузового сообщения, сообщил «РИА Новости» советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения», — сказал Крючков.

Советник главы региона также сообщил о восстановлении железнодорожных веток, соединяющих Крым с Херсонской областью. Кроме того, по его словам, в регионах, занятых российскими военными, начал работать городской и междугородний общественный транспорт.

Украина запретила транспортное сообщение с Крымом осенью 2015 года. В ноябре того года экс-президент Украины Петр Порошенко направил действующему на тот момент главе правительства Арсению Яценюку письмо, в котором попросил его приостановить грузовое автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом. В итоге кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о временном запрете всех грузовых перевозок на полуостров.

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