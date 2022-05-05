В Крыму сообщили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины
Транспортная блокада Крыма со стороны Украины прекратилась, в занятых российскими военными регионах началось восстановление пассажирского и грузового сообщения, сообщил «РИА Новости» советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения», — сказал Крючков.
Советник главы региона также сообщил о восстановлении железнодорожных веток, соединяющих Крым с Херсонской областью. Кроме того, по его словам, в регионах, занятых российскими военными, начал работать городской и междугородний общественный транспорт.
Украина запретила транспортное сообщение с Крымом осенью 2015 года. В ноябре того года экс-президент Украины Петр Порошенко направил действующему на тот момент главе правительства Арсению Яценюку письмо, в котором попросил его приостановить грузовое автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом. В итоге кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о временном запрете всех грузовых перевозок на полуостров.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Ее целями он называл «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны киевских властей. Украина объявила мобилизацию и ввела военное положение.
15 марта Минобороны России сообщило о взятии российскими вооруженными силами под полный контроль всей территории Херсонской области Украины, которая на юге имеет сухопутную границу с Крымом. Согласно докладам Минобороны, под контролем российских военных находится и часть Запорожской области, включая город Энергодар (где расположена Запорожская АЭС), второй по величине город области Мелитополь, небольшой город Васильевка (через который проходит Приднепровская железная дорога), и другие населенные пункты.
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов рассказывал, что в этих регионах начали формироваться новые военно-гражданские администрации, запущен процесс трансляции российского телерадиовещания, а жители все чаще используют рубли.