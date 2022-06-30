Власти Крыма перенесли сроки запуска поездов в Херсон и Мелитополь

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение поездов между Крымом, Херсонской и Запорожской областями будет запущено не 1 июля, а позднее, сообщил в Telegram глава республики Сергей Аксенов.

«В связи с тем, что работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой — Мелитополь, Джанкой — Херсон не завершены до конца, а безопасность здоровья и жизни граждан на сегодняшний день является для нас основным приоритетом, принято решение о переносе старта движения железнодорожного транспорта», — заявил Аксенов.

Он отметил, что работы по обеспечению безопасности завершатся в течение нескольких дней, расписание будет скорректировано. Всем, кто уже купил билеты, вернут деньги, или ими можно будет воспользоваться позже.

Автобусные перевозки, начало которых также было запланировано на 1 июля, будут запущены, подтвердили ТАСС в пресс-службе «Крымавтотранса». Автобусы будут ходить из Симферополя в Херсон, Мелитополь и Бердянск.

О запуске движения поездов между Крымом, Херсонской и Запорожской областями днем 30 июня сообщила ООО «Южная пригородная пассажирская компания» (ЮППК; осуществляет перевозки по полуострову и между Крымом и Краснодарским краем). Отмечалось, что поезда будут курсировать ежедневно с 1 июля: утром из Джанкоя, вечером из Мелитополя и Херсона.

Планируется запустить поезда на 243 места, время в пути до Херсона составит 3 часа 35 минут, до Мелитополя — 2 часа 55 минут. Купить билеты можно будет за рубли (цена билета — 250 руб. до Мелитополя, 310 — до Херсона) в кассах и на сайте ЮППК, для проезда понадобятся необходимые для пересечения границы документы. Обеспечивать безопасность на маршрутах будет Росгвардия.

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ЮППК также заявила о планах запустить поезда в Херсон и Мелитополь из Симферополя, Феодосии и Керчи, сообщает телеканал «Крым-24».