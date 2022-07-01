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В ЛНР сообщили о взятии под контроль села и города под Лисичанском

Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Силы Луганской народной республики совместно с российскими войсками взяли под контроль город Приволье и село Шипиловка в окрестностях Лисичанска, сообщает Народная милиция ЛНР в Telegram.

«Противник понес крупные потери в живой силе и технике», — говорится в сообщении.

Приволье и Шипиловка находятся в пределах 15 км к северу от Лисичанска. Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что российские военные и бойцы ЛНР взяли под контроль бóльшую часть города Приволье, отметив, что «кольцо окружения вокруг Лисичанска планомерно сужается». По его словам, бойцы подразделения «Ахмат» и 2-го корпуса Народной милиции ЛНР утром 30 июня перешли реку в районе Приволья со стороны населенных пунктов Старая Краснянка и Кременная, после чего «приступили к зачистке ответственной территории».

«Следующим шагом союзных сил станет зачистка Новодружеска, а затем и сам Лисичанск», — написал глава Чечни.

Помощник заявил Кадырову о скором взятии Лисичанска
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Фото:Александр Река / ТАСС

Лисичанск и Северодонецк были последними неподконтрольными ЛНР крупными городами в границах Луганской области Украины. О взятии Северодонецка под полный контроль глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 25 июня.

24 июня Минобороны сообщило о блокировании Лисичанска с юга. На следующий день в ЛНР заявили, что российские войска и силы республики вошли в город. Бои велись в городской застройке, подразделения ЛНР и ВС России взяли под контроль одну из шахт и желатиновый завод, которые расположены на территории города Лисичанска, говорил представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.

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30 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что союзные войска заняли территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, зачистили промзону и окружающие застройки близ Лисичанского завода резинотехнических изделий и взяли под контроль все важные транспортные артерии Лисичанска.

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