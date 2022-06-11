МВД заявило о более 800 тыс. жителей Донбасса с гражданством России

Более 800 тыс. жителей частично признанных Донецкой и Луганской народных республик получили гражданство России с апреля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает ТАСС.

При этом министерство отклонило менее 1% заявлений о приеме в гражданство.

6 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев говорил, что российское гражданство с 2019 года получили более 797 тыс. жителей Донбасса, передавало «РИА Новости».

Президент России Владимир Путин упростил выдачу гражданства жителям республик Донбасса указом от 24 марта 2019 года. Законодатели указали, что процедура вводится в «гуманитарных целях защиты прав и свобод человека».

Для получения гражданства граждане ДНР и ЛНР должны предоставить удостоверение личности, выданное властями республик, с отметкой о проживании на территории региона, и другие документы. Ведомство рассматривает заявление в течение трех месяцев.

ДНР и ЛНР были созданы после государственного переворота на Украине в 2014 году. Власти Украины считают эти территории временно оккупированными.



