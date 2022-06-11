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МВД заявило о более 800 тыс. жителей Донбасса с гражданством России

Более 800 тыс. жителей частично признанных Донецкой и Луганской народных республик получили гражданство России с апреля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает ТАСС.

При этом министерство отклонило менее 1% заявлений о приеме в гражданство.

6 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев говорил, что российское гражданство с 2019 года получили более 797 тыс. жителей Донбасса, передавало «РИА Новости».

Путин расширил упрощенное гражданство на жителей Херсона и Запорожья
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Фото:РИА Новости

Президент России Владимир Путин упростил выдачу гражданства жителям республик Донбасса указом от 24 марта 2019 года. Законодатели указали, что процедура вводится в «гуманитарных целях защиты прав и свобод человека».

Для получения гражданства граждане ДНР и ЛНР должны предоставить удостоверение личности, выданное властями республик, с отметкой о проживании на территории региона, и другие документы. Ведомство рассматривает заявление в течение трех месяцев.

ДНР и ЛНР были созданы после государственного переворота на Украине в 2014 году. Власти Украины считают эти территории временно оккупированными.

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