Минобороны сообщило об уничтожении более 100 военных под Николаевом

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские Воздушно-космические силы высокоточными ударами уничтожили более «двадцати украинских военных и свыше восьмидесяти иностранных боевиков, шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, более тысячи артиллерийских снарядов, трехсот минометных мин и сотни выстрелов для переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК)», сообщает Минобороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Удары наносились по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны и месту расположения иностранных наемников в Николаеве, а также складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в селе Шевченко Николаевской области, уточнили в ведомстве.

Двумя днями ранее Минобороны сообщало об уничтожении более сотни украинских и иностранных военных, а также 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники ударами российских ВКС по пункту дислокации батальона «Азов» (символика признана экстремистской в России и запрещена, а само формирование намерены объявить террористической организацией) в Харькове и одного из подразделений 92-й мотопехотной бригады у поселка Покотиловка Харьковской области.

27 февраля, через три дня после начала российской военной операции, президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны страны. Минобороны России называет иностранных добровольцев наемниками и неоднократно отчитывалось об их уничтожении.

По данным российского военного ведомства за 17 июня, на Украину приехали наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран, причем из прибывших 6956 там на тот момент оставался 3221 человек. Часть оттока иностранцев Минобороны считает погибшими, часть — покинувшими Украину. По информации ведомства, больше всего наемников прибыло на Украину из Польши (1831), Канады (601) и США (530).

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