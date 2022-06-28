Минобороны сообщило об уничтожении 100 военных и наемников под Харьковом

Фото: Минобороны РФ

Силами ВКС России под Харьковом уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих и иностранных наемников. Об этом сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования «Азов» (символика признана экстремистской в России и запрещена, а сам батальон намерены объявить террористической организацией) в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более 100 украинских военнослужащих, иностранных наемников», — сказал представитель военного ведомства. По его словам, также уничтожены до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Конашенков подчеркнул, что успешные совместные действия войск России, а также подразделений оборонных ведомств Донецкой и Луганской народных республик наносят критические потери вооруженным силам Украины

27 февраля, через три дня после начала российской военной операции, президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны страны. Российское Минобороны называет иностранных добровольцев наемниками и неоднократно сообщало об их уничтожении.



По данным российского военного ведомства за 17 июня, на Украину приехали наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран, причем из прибывших 6956 там сейчас остаются 3221 человек. Часть оттока иностранцев Минобороны считает погибшими, часть — покинувшими Украину. По его информации, больше всего наемников прибыло на Украину из Польши — 1831, Канады — 601 и США — 530.

Ранее силами ДНР были взяты в плен три иностранных гражданина: британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим. Их приговорили к смертной казни за наемничество. В Британии сочли приговор нелегитимным и фиктивным и заявили, что работают над освобождением осужденных.