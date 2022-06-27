Члены ОНК пока не нашли командиров «Азова» в СИЗО «Лефортово»

Фото: Андрей Васильев / ТАСС

Общественной наблюдательной комиссии Москвы пока не удалось обнаружить командиров украинского нацбатальона «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена) в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил РБК ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.

«Я пока не могу сказать с уверенностью, что их [командиров «Азова»] точно нет там. Там очень сложно все обойти. «Лефортово» большое. Мы не отрицаем пока, что они там, потому что мы не знаем точно этого», — рассказал Мельников.

Он также отметил, что общественники не увидели признаков того, что какое-то из крыльев СИЗО «Лефортово» было изолированно или по-особенному охранялось.

«Конечно, мы будем посещать людей в камерах, как мы это всегда делаем, и параллельно, если вдруг найдем [командиров «Азова»], то сообщим», — добавил Мельников.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что нескольких командиров украинского националистического батальона «Азов», которые сдались в плен в Мариуполе, доставили в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Металлургический комбинат «Азовсталь» 20 мая перешел под полный контроль российских сил. По данным Минобороны, в плен сдались 2439 членов полка «Азов» и украинских военных.

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Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что вышедших с «Азовстали» украинских военных неизбежно ждет трибунал. По мнению главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, судить бойцов батальона «Азов» надо в ДНР и ЛНР, где не действует мораторий на смертную казнь. Как указывал спикер Госдумы Вячеслав Володин, «нацистские преступники» не должны подлежать обмену как пленные, их судьбу должен решать суд.