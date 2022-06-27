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Военная операция на Украине ,  

Члены ОНК пока не нашли командиров «Азова» в СИЗО «Лефортово»

Фото: Андрей Васильев / ТАСС
Фото: Андрей Васильев / ТАСС

Общественной наблюдательной комиссии Москвы пока не удалось обнаружить командиров украинского нацбатальона «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена) в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил РБК ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.

«Я пока не могу сказать с уверенностью, что их [командиров «Азова»] точно нет там. Там очень сложно все обойти. «Лефортово» большое. Мы не отрицаем пока, что они там, потому что мы не знаем точно этого», — рассказал Мельников.

Он также отметил, что общественники не увидели признаков того, что какое-то из крыльев СИЗО «Лефортово» было изолированно или по-особенному охранялось.

«Конечно, мы будем посещать людей в камерах, как мы это всегда делаем, и параллельно, если вдруг найдем [командиров «Азова»], то сообщим», — добавил Мельников.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что нескольких командиров украинского националистического батальона «Азов», которые сдались в плен в Мариуполе, доставили в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Пушилин заявил, что трибунал над «Азовом» пройдет в несколько этапов
Политика
Денис Пушилин

Металлургический комбинат «Азовсталь» 20 мая перешел под полный контроль российских сил. По данным Минобороны, в плен сдались 2439 членов полка «Азов» и украинских военных.

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Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что вышедших с «Азовстали» украинских военных неизбежно ждет трибунал. По мнению главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, судить бойцов батальона «Азов» надо в ДНР и ЛНР, где не действует мораторий на смертную казнь. Как указывал спикер Госдумы Вячеслав Володин, «нацистские преступники» не должны подлежать обмену как пленные, их судьбу должен решать суд.

Теги
новости Азов Военная операция на Украине батальон Азов Алексей Мельников ОНК

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