В СК назвали ложной информацию о возбуждении дела после смерти Шатунова

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области.

О возбуждении уголовного дела против врачей скорой помощи, не оказавших своевременную помощь певцу, сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов в интервью «Комсомольской правде». «Нам прислали бригаду скорой — древнюю «Газель» без аппаратуры. До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге. В больнице пытались его завести, не получилось», — сказал Кудряшов.

При этом ранее в разговоре с РБК директор Шатунова говорил, что не имеет претензий к врачам и скорой помощи, так как с их стороны не было «грубых нарушений».

Позднее Кудряшов заявил РБК, что информации о возбуждении уголовного дела в отношении врачей у него не было. «Вопрос стоял: «Будете ли иметь к ним [врачам — РБК] претензии?». Я сказал, что претензий не имею. Все остальное, это хайп», — добавил Кудряшов.

Шатунов умер в ночь на 23 июня. Ему стало плохо во время отдыха с друзьями в селе Растуново в Подмосковье. У него случился обширный инфаркт, в больницу его доставили в тяжелом состоянии. Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказывал, что экстренную помощь певцу начали оказывать еще врачи скорой помощи, но в сосудистый центр Домодедовской больницы он поступил уже в состоянии клинической смерти. По его словам, за жизнь музыканта в течение полутора часов боролись несколько кардиологов-реаниматологов и неврологов.

Церемония прощания с артистом проходила на Троекуровском кладбище 26 июня. Похороны запланированы на вторник, 28 июня. Представитель Шатунова сообщал, что артиста кремируют, а часть его праха захоронят в Германии, где он долгое время жил.

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Юрий Шатунов родился в Башкирии 6 сентября 1973 года. После смерти матери попал в детский дом. В 1986 году познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, с которым они основали группу «Ласковый май» и выступил автором ее главных хитов — «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». В 1991 году группа распалась, Шатунов начал вести сольную карьеру.