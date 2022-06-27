В СК назвали ложной информацию о возбуждении дела после смерти Шатунова

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Российский турист погиб в ДТП в Турции Общество, 12:09
Литва согласовала с ЕК основные принципы правила в Калининград Политика, 12:09
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 12:09
Генсек РФС Александр Алаев стал и.о. главы Российской премьер-лиги Спорт, 12:00
Синоптики назвали сроки ослабления жары в Москве Общество, 11:56
Украина остановила действие соглашений с Россией по ядерной безопасности Политика, 11:55
Кучеров накричал на работника «Тампы» за нерасторопность с клюшкой. Видео Спорт, 11:54
Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Pro, 11:49
«Коммерсантъ» узнал о срыве сделки по продаже Gallina Blanca в России Бизнес, 11:48
Зачем устанавливать контакт со своим телом и что это вообще значит РБК и ГАЛС, 11:46
Названы районы Москвы с ростом цен на жилье на фоне общего их снижения Недвижимость, 11:45
«Коммерсантъ» сообщил о смене президента и акционеров у «Эксмо-АСТ» Бизнес, 11:41
В Госдуме предложили наказывать за нарушение норм об устойчивом интернете Политика, 11:41
Как выглядят обвалы, из-за которых перекрыли трассу из России в Грузию Общество, 11:37

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

В СК назвали ложной информацию о возбуждении дела после смерти Шатунова

Фото: Андрей Махонин / ТАСС
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области.

О возбуждении уголовного дела против врачей скорой помощи, не оказавших своевременную помощь певцу, сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов в интервью «Комсомольской правде». «Нам прислали бригаду скорой — древнюю «Газель» без аппаратуры. До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге. В больнице пытались его завести, не получилось», — сказал Кудряшов.

При этом ранее в разговоре с РБК директор Шатунова говорил, что не имеет претензий к врачам и скорой помощи, так как с их стороны не было «грубых нарушений».

Позднее Кудряшов заявил РБК, что информации о возбуждении уголовного дела в отношении врачей у него не было. «Вопрос стоял: «Будете ли иметь к ним [врачам — РБК] претензии?». Я сказал, что претензий не имею. Все остальное, это хайп», — добавил Кудряшов.

Прощание с Юрием Шатуновым в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:Андрей Любимов / РБК

Шатунов умер в ночь на 23 июня. Ему стало плохо во время отдыха с друзьями в селе Растуново в Подмосковье. У него случился обширный инфаркт, в больницу его доставили в тяжелом состоянии. Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказывал, что экстренную помощь певцу начали оказывать еще врачи скорой помощи, но в сосудистый центр Домодедовской больницы он поступил уже в состоянии клинической смерти. По его словам, за жизнь музыканта в течение полутора часов боролись несколько кардиологов-реаниматологов и неврологов.

Церемония прощания с артистом проходила на Троекуровском кладбище 26 июня. Похороны запланированы на вторник, 28 июня. Представитель Шатунова сообщал, что артиста кремируют, а часть его праха захоронят в Германии, где он долгое время жил.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: EMJAG Productions Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Возьми себя в руки: какие фразы нельзя говорить расстроенному сотруднику
Инструкции
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock ОКР: что это за расстройство и как его лечат
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В мире предрекают стагнацию ИТ-отрасли. Что ждет ее в России — два тренда
Прогнозы
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Какие российские компании смогут вернуться к выплате дивидендов
Статьи

Юрий Шатунов родился в Башкирии 6 сентября 1973 года. После смерти матери попал в детский дом. В 1986 году познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, с которым они основали группу «Ласковый май» и выступил автором ее главных хитов — «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». В 1991 году группа распалась, Шатунов начал вести сольную карьеру.

Теги
Юрий Шатунов уголовное дело Следственный комитет новости

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Главврач Домодедовской больницы назвал причину смерти Шатунова
Общество
Медики опровергли отказ скорой госпитализировать Шатунова
Общество
Представитель Шатунова заявил об отсутствии претензий к врачам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter