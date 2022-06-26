Против врачей скорой возбудили дело из-за смерти Юрия Шатунова
Против врачей скорой помощи, не оказавших своевременную помощь экс-солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов в интервью «Комсомольской правде».
По его словам, певцу стало плохо за столом, он внезапно схватился за грудь и ему стало тяжело дышать. После этого, продолжил Кудряшов, был звонок в скорую, однако диспетчер сказала везти его самостоятельно, так как пришлось бы долго ждать.
«Довезли до ближайшего травмпункта, там и сказали, что это тяжелый случай, и надо везти в больницу. Нам прислали бригаду скорой — древнюю «Газель» без аппаратуры. До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге. В больнице пытались его завести, не получилось. Он уже был мертв. Я думаю, что его невозможно было спасти. Сейчас в отношении врачей возбуждено уголовное дело», — рассказал директор Шатунова.
Шатунову стало плохо во время отдыха с друзьями в селе Растуново в Подмосковье. У него случился обширный инфаркт, в больницу его доставили в тяжелом состоянии. Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказывал, что экстренную помощь певцу начали оказывать еще врачи скорой помощи, но в сосудистый центр Домодедовской больницы он поступил уже в состоянии клинической смерти. По его словам, за жизнь музыканта в течение полутора часов боролись несколько кардиологов-реаниматологов и неврологов. «Смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда. А причиной послужила бляшка, которая оторвалась и закупорила крупный сосуд сердца», — заключил главврач.
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в машине скорой помощи, когда его мать везли в роддом башкирского города Кумертау. В 1985 году она умерла, и Шатунов попал в детский дом города Акбулак в Оренбургской области. Затем он стал учиться в школе-интернате в Оренбурге. Там он познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который и основал группу «Ласковый май» из числа воспитанников детского дома. В 1987 году были записаны песни «Белые розы» и «Седая ночь».
Год спустя Шатунов приехал в Москву, отсюда начался его первый гастрольный тур в составе «Ласкового мая». Группа распалась в 1991-м, после этого певец начал сольную карьеру, он выпустил семь альбомов, в числе которых «Ты помнишь», «Вспомни май», «Седая ночь», «Не молчи» и другие.