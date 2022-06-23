Главврач Домодедовской больницы назвал причину смерти Шатунова

Юрий Шатунов (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Певца Юрия Шатунова доставили в Домодедовскую центральную городскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Причиной смерти стала закупорка одного из сосудов сердца после инфаркта, сообщил главврач больницы Андрей Осипов, передает «РИА Новости».

«Ему начали оказывать необходимую медицинскую помощь, затем он был направлен в сосудистый центр Домодедовской больницы, куда уже поступил в состоянии клинической смерти», — уточнил врач.

Артиста доставили на машине скорой помощи из села Растуново. В дороге Шатунову стало совсем плохо.

За жизнь музыканта в течение полутора часов боролись несколько кардиологов-реаниматологов и неврологов. «Смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда. А причиной послужила бляшка, которая оторвалась и закупорила крупный сосуд сердца», — заключил главврач.

Ранее директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов в разговоре с РБК рассказал, что смерть артиста наступила еще в машине скорой помощи. «Вызвали скорую, стали везти его навстречу скорой. <…> Умер он в скорой. Они [медицинские работники] потом занесли, пытались реанимировать внутри больницы. Но, к сожалению, ничего не получилось», — сообщил Кудряшов. Артисту было 48 лет.