Главврач Домодедовской больницы назвал причину смерти Шатунова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 55,99 (+0,16) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 53,36 (+0,08) Инвестиции, 16:10
Microsoft пообещала сокращать бизнес в России, «пока ничего не останется» Технологии и медиа, 18:19
Страны БРИКС призвали к реформе Совбеза ООН и ВТО Политика, 18:09
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 18:09
В Минэнерго сообщили о штатной отгрузке казахской нефти в Новороссийске Экономика, 18:05
Кастовая система: как устроено современное общество в Индии Социальная экономика, 18:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:04
Как будет восстанавливаться ИТ-рынок во втором полугодии 2022 года Индустрия 4.0, 18:00
В школьный курс истории предложили включить военную операцию на Украине Общество, 17:57
Как снизить загруженность московских улиц раз и навсегда 17:55
В Германии трансгендерным футболистам разрешили самим выбирать команду Спорт, 17:53
Последствия землетрясения в Афганистане. Фоторепортаж Общество, 17:50 
Страны БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной Политика, 17:47
Поколение альфа в цифрах: к чему готовиться маркетологам и социологам Совместный проект, 17:46
Красный Крест ответил на запрос Москальковой о российских военнопленных Политика, 17:39

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  

Главврач Домодедовской больницы назвал причину смерти Шатунова

Юрий Шатунов
Юрий Шатунов (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Певца Юрия Шатунова доставили в Домодедовскую центральную городскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Причиной смерти стала закупорка одного из сосудов сердца после инфаркта, сообщил главврач больницы Андрей Осипов, передает «РИА Новости».

«Ему начали оказывать необходимую медицинскую помощь, затем он был направлен в сосудистый центр Домодедовской больницы, куда уже поступил в состоянии клинической смерти», — уточнил врач.

«Вечер скоро станет ночью»: о жизни и главных песнях Юрия Шатунова
Общество

Артиста доставили на машине скорой помощи из села Растуново. В дороге Шатунову стало совсем плохо.

За жизнь музыканта в течение полутора часов боролись несколько кардиологов-реаниматологов и неврологов. «Смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда. А причиной послужила бляшка, которая оторвалась и закупорила крупный сосуд сердца», — заключил главврач.

Ранее директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов в разговоре с РБК рассказал, что смерть артиста наступила еще в машине скорой помощи. «Вызвали скорую, стали везти его навстречу скорой. <…> Умер он в скорой. Они [медицинские работники] потом занесли, пытались реанимировать внутри больницы. Но, к сожалению, ничего не получилось», — сообщил Кудряшов. Артисту было 48 лет.

Теги
Юрий Шатунов «Ласковый май» смерть Московская область главврач больницы

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Андрей Разин рассказал о «разных периодах» в отношениях с Шатуновым
Общество
Директор назвал место похорон Шатунова
Общество
«Вечер скоро станет ночью»: о жизни и главных песнях Юрия Шатунова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter