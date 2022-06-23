Умер Юрий Шатунов

Певцу было 48 лет, он умер в ночь на 23 июня в машине скорой помощи

Юрий Шатунов (Фото: Антон Белицкий / РИА Новости)

Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов, сообщает «Звезда» со ссылкой на его менеджера. Информацию РБК подтвердил его директор.

Шатунову было 48 лет. Причиной смерти, по данным телеканала, стал обширный инфаркт.

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — сообщил РБК директор Шатунова Аркадий Кудряшов.

Музыкант родился 6 сентября 1973 года в поселке Пятки в Башкирии, в машине скорой помощи, когда его мать везли в роддом города Кумертау. В школу пошел в башкирском селе Старая Отрада, в 1985 году после смерти матери он попал в детский дом города Акбулак. Позднее он стал учиться в школе-интернате в Оренбурге, где познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, тогда же появилась группа «Ласковый май». В 1987 году были записаны песни «Белые розы» и «Седая ночь».

В 1988 году Шатунов приехал в Москву, где в том же году начался его первый гастрольный тур в составе «Ласкового мая». В 1991 году группа распалась и певец начал сольную карьеру. Шатунов выпустил альбомы «Ты помнишь», «Вспомни май», «Седая ночь», «Не молчи» и другие.