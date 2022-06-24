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Общество ,  
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Представитель Шатунова заявил об отсутствии претензий к врачам

Юрий Шатунов
Юрий Шатунов (Фото: Юрий Шатунов / VK)

Претензий к скорой помощи и врачам, которые пытались спасти певца Юрия Шатунова, умершего в ночь на 23 июня, нет, заявил РБК директор артиста Аркадий Кудряшов.

«Если бы были какие-то грубые нарушения со стороны скорой, врачей, как вы думаете, мы бы это официально не заявили бы? Конечно [заявили бы об этом]. Это чье-то мнение, но не мнение наше, меня. Причем здесь врачи, если он умер у меня на руках? Они же пытались его реанимировать, что-то сделать, но ничего не получилось, у него [случился] обширный инфаркт», — сказал Кудряшов.

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Шатунову стало плохо во время отдыха с друзьями в селе Растуново в Подмосковье. У него случился обширный инфаркт, в больницу его доставили в тяжелом состоянии. Вначале друзья отвезли его в больницу в Растуново, откуда на скорой помощи его отправили в Домодедово. Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказывал, что экстренную помощь певцу начали оказывать еще врачи скорой помощи, но в сосудистый центр Домодедовской больницы он поступил уже в состоянии клинической смерти. По его словам, за жизнь музыканта в течение полутора часов боролись несколько кардиологов-реаниматологов и неврологов. «Смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда. А причиной послужила бляшка, которая оторвалась и закупорила крупный сосуд сердца», — заключил главврач.

«Вспомни май»: путь Юрия Шатунова от детдома до сцены «Олимпийского»
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«Известия» со ссылкой на источник сообщала, что диспетчер «фактически отказал в выезде скорой» друзьям певца Юрия Шатунова. По данным издания, они позвонили в скорую 22 июня в 23:27 и сказали, что «у человека плохо с сердцем». Однако диспетчер не стала «задавать уточняющих вопросов, по которым она должна была определить серьезность ситуации и в случае необходимости направить ближайшую бригаду».

Но на станции скорой помощи РБК сообщили, что друзья Шатунова сами решили везти его в больницу и не вызывать скорую помощь. «Звонивший житель не вызывал бригаду скорой, а уточнял нахождение ближайшей больницы, на что диспетчером был дан исчерпывающий ответ и предложено оформить вызов скорой. Звонивший, в свою очередь, отказался и сказал, что самостоятельно доставит пациента в больницу», — объяснили врачи.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в Башкирии. После смерти матери в 1985 году он попал в детский дом, позже начал учебу в школе-интернате в Оренбурге, где познакомился с Сергеем Кузнецовым, главой местного музыкального кружка, который основал группу «Ласковый май» и выступил автором ее главных хитов — «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».

Теги
Юрий Шатунов «Ласковый май»

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