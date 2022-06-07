Власти Москвы раскрыли детали помощи рынку труда в условиях санкций

Более 140 московских компаний — участников программы господдержки создали свыше 15 тыс. дополнительных рабочих мест для сотрудников под риском увольнения или потерявших работу из-за санкций

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

В Москве завершился первый этап отбора заявок от компаний на участие в госпрограммах поддержки сотрудников, находящихся под угрозой увольнения или потерявших работу из-за санкций. Отбор прошли более 140 государственных и коммерческих компаний, которые смогут предоставить в общей сложности более 15 тыс. новых рабочих мест в виде постоянной, временной занятости, а также общественных работ, рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В апреле мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу поддержки работодателей и сотрудников, которые находятся под риском увольнения. Речь идет об организации временных и общественных работ, профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, а также адаптации сотрудников к новому рабочему месту.

«В первые же дни приема заявок мы фиксировали высокую заинтересованность государственных и коммерческих компаний в этих программах. Экспертный совет определил список работодателей, которые соответствуют всем критериям. По результатам отбора более 140 компаний создадут рабочие места для более 15 тыс. потенциальных сотрудников. Это позволит нам держать ситуацию на рынке труда стабильной», — рассказала заммэра.

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Кому и какая помощь предназначена

Прошедшие отбор компании получат гранты в виде субсидий на организацию новых рабочих мест. По словам Раковой, на эти цели из государственного бюджета выделено 3,36 млрд руб.

Компании, готовые принять более 200 сотрудников на временные рабочие места, получат частичную компенсацию затрат на зарплату персонала, страховые взносы на каждого сотрудника и материально-техническое оснащение рабочего места.

Работодатели, которые смогут трудоустроить более 300 работников в течение трех месяцев и провести для них адаптацию к новому рабочему месту, получат гранты в форме субсидий на компенсацию затрат.

Организации, нуждающиеся в помощниках для социально полезных общественных работ, получат субсидии на компенсацию частичных затрат на заработную плату и страховые взносы на каждого сотрудника. Такие компании смогут принять новых работников из числа соискателей, зарегистрированных в службе занятости населения.

Промышленные предприятия, которые сохранят занятость сотрудников, находящихся под риском увольнения, смогут реализовать обучение под свои потребности и получить компенсацию соответствующих затрат.

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Москвичи, находящиеся под риском увольнения или потерявшие работу, в свою очередь, в рамках реализации программы смогут получить новые рабочие места, как временные, так и постоянные.

Сотрудники, находящиеся во временном простое, на неполном рабочем дне или неделе, могут выйти на временные работы. Основное рабочее место и установленные законодательством выплаты при этом сохраняются.

Москвичи, которые потеряли работу, могут также временно устроиться на общественные рабочие места, пока ищут новое постоянное место работы.

Вариант постоянного трудоустройства с прохождением короткого этапа адаптации доступен у крупных работодателей — участников программы, которые готовы создать не менее 300 рабочих мест за три месяца.

Кто поможет с новыми рабочими местами

Участниками госпрограммы по созданию новых рабочих мест стали центры госуслуг «Мои документы», Главархив Москвы, территориальные центры социального обслуживания, Московский метрополитен, ФПК, «Почта России», «Магнит», сети ресторанов «Росинтер», «Теремок», столичная шоколадно-кондитерская фабрика «Рот Фронт», туроператор детского отдыха «Мосгортур» и другие.

Московский метрополитен, в частности, предложил более 3,2 тыс. рабочих мест для постоянного и временного трудоустройства, а также на общественные работы. «В связи с вводом новых станций, строительством новых объектов количество сотрудников и число вакансий растет. <…> У нас есть возможность внести вклад в сохранение стабильности московского рынка труда», — заявила замначальника службы управления персоналом Московского метрополитена Ирина Царева. Она уточнила, что в компании востребованы как технические профессии — электромонтер, слесарь-электрик, электрогазосварщик, монтер путей и другие, так и массовые — машинист электропоезда и дежурный по станции.

«В рамках поддержки государственной программы мы трудоустроим 400 человек на общественные работы. Кандидатам будут доступны такие вакансии, как укладчик-упаковщик, оформитель готовой продукции, транспортировщик, оператор линии производственной пищевой продукции. Новым сотрудникам не потребуется специальной подготовки, образования, навыков или умений — всему учим на рабочем месте», — рассказала заместитель начальника отдела по работе с персоналом фабрики «Рот Фронт» Екатерина Беляева.

В компании «Теремок» сообщили, что готовы предоставить 200 временных рабочих мест и 200 рабочих мест с постоянной занятостью. «Мы предлагаем соискателям стать частью команды «Теремок» — выпекать блины и обслуживать гостей. Новым сотрудникам, которые никогда не занимались подобной работой, мы предлагаем пройти обучение: мы готовим сборщиков заказов и поваров-кассиров. Обучение длится от двух до шести дней», — пояснила руководитель отдела кадров Антонина Антипова.

Еще 2 тыс. временных рабочих мест готовы предложить ретейлеры «Магнит» и «Дикси», рассказала региональный руководитель компании по подбору персонала в рознице Елена Мазурова.

Другие меры поддержки

В марте в Москве открылся новый центр занятости населения «Моя работа» на улице Куусинена, специализирующийся на трудоустройстве работников иностранных компаний, находящихся под риском увольнения. С одной стороны, команда центра работает с компаниями, заявившими о приостановке своей деятельности, выясняет у них, какой персонал может попасть под сокращение. С другой стороны, специалисты центра контактируют со стабильно работающими компаниями, в которых существует потребность в кадрах. Таким образом, как объясняют в центре занятости, при необходимости происходит переход сотрудников с одного предприятия на другое «с минимумом формальностей и стресса».

Кроме того, в прошлом году служба занятости Москвы предложила бизнесу новую технологию найма персонала. Речь идет о рекрутинговых центрах, которые компании могут открывать на площадке центра занятости. В настоящее время создано восемь таких центров — Московского метрополитена, «Почты России», энергетической компании МОЭК, «Магнита», «Дикси», Стройкомплекса Москвы, «КуулКлевер — Мясновъ» и «Черкизово».

«По сути, это кадровое агентство внутри службы занятости: работодатель обращается в центр «Моя работа» и получает доступ к кадровой базе службы, чтобы найти подходящих для себя кандидатов», — объясняла Ракова. По ее словам, подобная технология помогает оптимизировать временные и стоимостные издержки работодателя на поиск мотивированных кандидатов с составленными резюме.

Ситуация на рынке труда

По данным столичной службы занятости населения, с начала 2022 года при поддержке службы трудоустроились более 40 тыс. человек, из них 26 тыс. — за последние три месяца. Почти треть соискателей, обратившихся за поддержкой в службу занятости, трудоустроились в сервисную индустрию в качестве менеджеров по коммерческой деятельности, поваров, официантов и курьеров. Еще около 19% кандидатов стали обладателями офисных профессий. Наиболее популярными в этой сфере оказались позиции бухгалтера, юриста, экономиста и менеджера по персоналу. На третьем месте по популярности (более 15%) — оптовая и розничная торговля. Наиболее востребованными в этом сегменте оказались продавец-консультант, кассир, мерчандайзер, менеджер по продажам и специалист по маркетингу.

«Российский рынок труда в последнее время был сильно дефицитным (дефицит кадров, количество вакансий преобладает над количеством кандидатов. — РБК). Поэтому не надо ждать каких-то серьезных потрясений и серьезного роста безработицы до критических уровней», — говорит президент SuperJob Алексей Захаров.

С ним соглашается главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. По ее словам, дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, который наблюдался в начале 2022 года, по-прежнему остается. «Работы было так много, что желающих ее занять не хватало», — объясняет она. После 24 февраля, по ее словам, по данным на вторую половину марта, динамика по вакансиям по сравнению с началом 2022-го пошла вниз (минус 5%). «Но даже текущее уменьшившееся и уменьшающееся количество вакансий все равно в целом очень велико», — говорит Данина.

Вице-мэр Москвы Ракова в середине апреля говорила, что на одного безработного в столице приходится более девяти предложений о трудоустройстве. Уровень регистрируемой безработицы в Москве, по последним данным столичных властей, составляет менее 0,5%.

«Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и максимально расширять возможности для трудоустройства горожан в стабильно работающие компании. Меры государственной поддержки и объем финансирования при необходимости позволит создать 58 тыс. рабочих мест. Исходя из реальных потребностей, мы сможем продолжить отборы по субсидированию работодателей, которые готовы создавать рабочие места», — добавила Ракова.