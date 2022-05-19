Москва начала сбор заявок от компаний на господдержку на рынке труда

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

В Москве начался прием заявок от компаний на участие в программе господдержки сотрудников, находящихся под риском увольнения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В апреле мэр Москвы подписал постановление, в соответствии с которым город запускает программы поддержки работодателей и сотрудников в условиях санкций. В нее входят организация временных и общественных работ, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, а также адаптация сотрудников к новому рабочему месту. Мы начали сбор заявок от компаний на участие — он продлится до 24 мая», — сообщила заммэра.

Она уточнила, что работодатели, которые пройдут отбор, смогут получить гранты в форме субсидий. «Программа поддержки позволит нам сохранить устойчивость на рынке труда. Для этого из федерального бюджета выделены 3,36 млрд руб. Мы ожидаем, что стабильно развивающиеся компании смогут создать более 58 тыс. дополнительных рабочих мест для трудоустройства людей под риском увольнения», — добавила Ракова.

В апреле правительство Москвы утвердило несколько программ поддержки работников, которые находятся под риском увольнения. Меры приняты для сохранения устойчивости на столичном рынке труда в условиях санкций, объясняют столичные власти.

Компании, готовые принять более 200, находящихся под риском увольнения, сотрудников на временные рабочие места, получат частичную компенсацию затрат на зарплату персонала, страховые взносы на каждого сотрудника и материально-техническое оснащение рабочего места.

Работодатели, которые смогут трудоустроить более 300 работников в течение трех месяцев и провести для них адаптацию к новому рабочему месту, получат гранты в форме субсидий на компенсацию затрат.

Организации, нуждающиеся в помощниках для социально-полезных общественных работ, могут получить субсидии на компенсацию частичных затрат на заработную плату и страховые взносы на каждого сотрудника. Такие компании смогут принять новых работников из числа соискателей, зарегистрированных в службе занятости населения.

Промышленные предприятия, готовые сохранить занятость сотрудников, находящихся под риском увольнения, смогут реализовать обучение под свои потребности и претендовать на компенсацию соответствующих затрат.

Чтобы принять участие в отборе, работодателям необходимо выбрать программу и подать требуемые документы в центр занятости «Моя работа» по адресу: ул. Щепкина, д. 38, стр.1. Компании должны будут пройти проверку на соответствие всем критериям, оценку экспертным советом и заключить договор. Узнать о требованиях к участникам и правилах рассмотрения заявок можно на сайте Центра занятости населения «Моя работа» или по телефону +7 (495) 705-75-75.

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