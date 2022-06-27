В Кремле заявили о невозможности отключения России от интернета

Отключение России от глобального интернета практически невозможно, к такому сценарию уже подготовились, а сама страна не собирается от него отказываться, заявил спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков в интервью «РИА Новости».

«Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат. <...> Если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим», — рассказал он.

В начале марта Минцифры опровергло планы российских властей по отключению страны от интернета. До этого в Сети появились правительственные телеграммы для госорганов, одна из которых содержала требование к региональным властям предоставить данные о принадлежащих им ресурсах, а другая предписывала госсайтам перейти на расположенные в России DNS-серверы. Рассылку в Минцифры объяснили намерением «обеспечить гражданам доступность российских ресурсов» во время кибератак.

В начале февраля зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что существует потенциальная возможность отключения России от интернета, поскольку «ключевые права на управление» им принадлежат США. При этом он заверил, что у российских властей есть план действий в случае отключения Сети, в частности, для этого был принят закон о российском сегменте интернета, который может управляться автономно.

В конце мая США призвали сохранить России доступ к Сети, чтобы в страну поступала информация. «Мы призвали посредников со всего мира не отключать Россию от интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а интернет оставался свободным и открытым внутри самой России», — заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Днем ранее глава YouTube Сьюзан Воджицки заявила, что видеосервис не собирается уходить из России, так как одна из его целей — доставлять в страну независимые новости на фоне событий на Украине. По ее словам, «информация действительно играет важную роль, информация может быть оружием», и YouTube будет помогать россиянам «узнать, что происходит, иметь обзор со всего мира».