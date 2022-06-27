На бывшего адвоката Трампа напали из-за одобрения решения об абортах

Работник супермаркета в Нью-Йорке ударил 78-летнего бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, назвав его «одним из тех людей, что будут убивать женщин». Об этом он рассказал газете The New York Post. Ранее Трамп одобрил принятое Верховным судом США решение об отмене постановления о праве на аборт.

«Вы думаете, что спасаете младенцев, но вы будете убивать женщин», — цитирует нападавшего Джулиани.

39-летнего нападавшего задержали, ему будет предъявлено обвинение в нападении второй степени с участием лица старше 65 лет, сообщили источники издания в правоохранительных органах. По их информации, у него ранее не было арестов.

Джулиани, комментируя произошедшее в контексте отмены постановления о праве на аборт, заявил, что решение принял Верховный суд, из-за этого не следует нападать на людей. «Ты не нападаешь на людей из-за этого. Я имею в виду, иди и поменяй его», — приводит его слова газета.

24 июня Верховный суд США отменил вынесенное 49 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборт. Решение одобрили пять из шести судей, назначенных консерваторами, судьи от демократов вместе с председателем Джоном Робертсом выступили против. Власти 22 штатов заявили о готовности запретить аборты после этого, писала Politico.

Трамп поддержал это решение, назвав его наибольшей «победой для жизни» этого поколения. Он отметил, что произошедшее стало результатом его назначения трех консервативных судей — Нила Горсача, Бретта Кавано и Эми Кони Барретт.

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Многие политики выступили против этого решения. Так, действующий президент США Джо Байден назвал решение суда «трагической ошибкой». Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что он разочарован произошедшим. «Я очень разочарован, потому что права женщин должны быть защищены. И я ожидал, что Америка защитит такие права», — сказал он агентству Reuters.

В Штатах и Европе проходят протесты из-за произошедшего. Разведывательный отдел Министерства национальной безопасности США предупредил о возросшем риске насилия против судей после решения суда.