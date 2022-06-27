Синоптики пообещали москвичам скорый спад жары

В понедельник, 27 июня, москвичам придется пережить самый жаркий день с начала года — воздух прогреется до плюс 31-32 градусов, однако во со вторника температура начнет снижаться, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В первой половине вторника антициклон начнет смещаться, и Москва окажется на его холодной периферии. Начнут поступать свежие ветра, температура понизится на 5 градусов по сравнению с понедельником. Будет 26-28 градусов», — рассказал он.

По его словам, в среду и четверг температура воздуха в Москве снизится еще больше — до плюс 24-25 градусов, однако 1 июля в столицу вернется жара до плюс 25-30 градусов.

Главный специалист Росгидрометцентра Мария Макарова говорила ранее, что 27 июня может быть установлен новый температурный рекорд, так как воздух может прогреться до плюс 33 градусов. Также она предупредила, что в отдельных районах города могут пройти умеренные кратковременные дожди.

Ранее Вильфанд сообщал, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге с 25 июля ожидается повышение температуры. «Очень жаркая погода, возможно, будут штормовые предупреждения, так как температура выше 30 градусов в столице — это опасное явление», — отметил синоптик.

Позднее в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Из прогностической карты Гидрометцентра следует, что он сохранится до вечера 27 июня. Всего существует четыре уровня погодной опасности: «зеленый» (безопасный), «желтый» (потенциально опасный), «оранжевый» (опасный) и «красный» (очень опасный).

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До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что в этом году летом будут периоды как жаркой, так и прохладной погоды. «В июне ожидается небольшое превышение средней температуры над климатической нормой в пределах 1 градуса, в июле превышение уже составит примерно 1,5 градуса, август будет еще теплее по сравнению с климатической нормой», — рассказал он.