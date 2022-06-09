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Синоптики пообещали москвичам более теплое лето, чем в прошлом году

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В этом году летом будут периоды как жаркой, так и прохладной погоды, однако в целом прогноз на сезон благоприятный — это лето будет теплее прошлогоднего, заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В июне ожидается небольшое превышение средней температуры над климатической нормой в пределах 1 градуса, в июле превышение уже составит примерно 1,5 градуса, август будет еще теплее по сравнению с климатической нормой», — рассказал он.

До конца недели в Москве сохранится теплая погода, добавил синоптик. По его словам, сегодняшний день может стать самым теплым с начала года — ожидается, что впервые температура поднимется до плюс 26–28 градусов. При этом в некоторых районах столицы, преимущественно в ее северной части, пройдут кратковременные дожди, возможно, локальные грозы. 10 июня погода будет почти такой же, а в выходные температура будет чуть прохладнее — плюс 24–26 градусов — с малой вероятностью дождя. Таким же теплым будет 12 июня.

Пока самым теплым днем в этом году остается 2 июня — тогда в столице воздух прогрелся до плюс 25,6 градуса, отмечает Леус.

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее говорил, что температура воздуха в Москве к концу этой недели будет соответствовать показателям второй половины июля: ночью воздух прогреется до плюс 14–16 градусов, а днем — до плюс 24–27. Он пояснил, что такое потепление вызвано перемещением отрога высокого давления дальше к востоку. По словам синоптика, существенных осадков в это время не ожидается. Вильфанд обещал россиянам «не холодное» лето, отметив, что температура будет держаться на уровне «около и выше нормы».

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в июне в центральную часть России придет теплое и нежаркое лето — в июне температура воздуха в Москве будет соответствовать климатической норме и держаться на уровне плюс 21,7 градуса днем и плюс 11,5 градуса ночью. Июль, по его словам, будет теплее, но «вполне комфортным» — в средней полосе температура превысит норму на 0,5–1 градус, а местами даже на два. Август будет близко к температурной норме, местами превышение составит 0,5 градуса, добавил он.

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