В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

Для Москвы установлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары до 32 градусов, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.

Всего существуют четыре уровня погодной опасности: зеленый (безопасный), желтый (потенциально опасный), оранжевый (опасный) и красный (очень опасный).

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила РБК, что на выходных 25–26 июня в столице ожидается сильная жара до 31–32 градусов, а в понедельник, 27 июня, прогнозируется до 33 градусов тепла, на этот день придется «пик жары», после чего температура снизится.

В Гидрометцентре отмечают, что жаркую погоду принес с собой распространившийся с запада высокий теплый антициклон. 27 июня температура может приблизиться к рекордной в этот день: предыдущий максимум был установлен в прошлом году, тогда воздух прогрелся до 33,6 градусов. Средняя суточная температура воздуха 25-27 июня превысит климатическую норму на 6-7 градусов.

Спад жары будет связан с прохождением холодного атмосферного фронта с севера, из-за него во вторник и среду возможны кратковременные дожди. В среду температура снизится до 22-27 градусов. В последний день июня ожидается от 25 до 30 градусов тепла.