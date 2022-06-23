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Общество ,  
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Вильфанд пообещал жару до 31 градуса в Москве и Петербурге с 25 июня

С выходных 25-26 июня в Москве и Санкт-Петербурге ожидается жара до 31 градуса тепла, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с субботы, 25 июня, по вторник, 28 июня, температура в Москве составит плюс 27-29 градусов, в Московской области — до плюс 31 градуса. «Очень жаркая погода, возможно будут штормовые предупреждения, так как температура выше 30 градусов в столице — это опасное явление», — сказал синоптик.

При этом в четверг, 23 июня, в столице будет плюс 23-25 градусов, а в пятницу, 24 июня, — плюс 25-27 градусов, уточнил он.

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Фото: Александр Щербак / ТАСС

Высокая температура в столице также ожидается и ночью, по прогнозам Вильфанда, начиная с субботы, 25 июня, температура ожидается плюс 14-18 градусов тепла, что считается аномальным — на 5 градусов выше климатической нормы.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в пятницу, 24 июня, прогнозируется плюс 25-27 градусов, с субботы, 25 июня, по понедельник, 27 июня, — плюс 28-31 градуса, сообщил синоптик, указав, что осадков также не будет.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что в этом году летом будут периоды как жаркой, так и прохладной погоды. «В июне ожидается небольшое превышение средней температуры над климатической нормой в пределах 1 градуса, в июле превышение уже составит примерно 1,5 градуса, август будет еще теплее по сравнению с климатической нормой», — рассказал Леус.

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Роман Вильфанд Погода погода в Москве Санкт-Петербург жара

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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