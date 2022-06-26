Синоптик допустила температурный рекорд в Москве 27 июня

В Москве 27 июня может быть установлен новый температурный рекорд, так как воздух может прогреться до плюс 33 градусов, заявила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова, передает «РИА Новости».

«Максимальная температура 27 июня, рекордная именно для этой даты, была установлена в 2021 году, она достигла 33,6 градуса. В этом году мы будем близко к этому рекорду, у нас прогнозируется 31—33 градуса днем по Москве», — сказала она.

По словам синоптика, в этот день жара достигнет своего пика, затем температура начнет постепенно снижаться. Также 27 июня в отдельных районах города могут пройти умеренные кратковременные дожди.

О жаркой погоде с 25 по 28 июня также предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, дневная температура в этот период составит плюс 27–29 градусов по Москве и до плюс 31 градуса по Московской области. Синоптик предупреждал, что ночам в столице также будет тепло — температура будет держаться на уровне плюс 14–18 градусов. Такие показатели считаются аномальными, так как на 5 градусов превышают климатическую норму, говорил он.

В Москве из-за аномальной жары объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. В Росгидрометцентре считают, что ее спровоцировал высокий теплый антициклон, который пришел с запада.