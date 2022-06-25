Китай выразил протест США из-за военного самолета над Тайванским проливом

Пролет противолодочного патрульного самолета P-8A Poseidon над Тайванским проливом 24 июня ставит под угрозу мир и стабильность в регионе, Пекин выступает против этого, заявил представитель Восточной зоны командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, передает китайское центральное телевидение.

«Действия американской стороны являются намеренным вмешательством и нарушением региональной ситуации, а также ставят под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы решительно выступаем против этого», — сказал Ши И, добавив, что китайские войска постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности и «решительно защищают национальный суверенитет и территориальную целостность».

Ранее Индо-Тихоокеанское командование США сообщило о пересечении Тайванского пролива патрульным самолетом P-8A Poseidon и заявило, что таким образом продемонстрировало «приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», передавал телеканал Си-эн-эн. «Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право, в том числе в пределах Тайваньского пролива. Действуя в пределах Тайваньского пролива в соответствии с международным правом, Соединенные Штаты поддерживают права и свободы судоходства всех наций», — говорится в заявлении командования США.

21 июня, Минобороны Тайваня сообщало, что в зону противовоздушной обороны вошли по меньшей мере 29 китайских военных самолетов. Спустя два дня ведомство зафиксировало еще 22 самолета в зоне острова.

До этого США поддержали утверждение Тайваня, что пролив, отделяющий остров от материковой части Китая, является международным водным путем, а значит, там действует международное законодательство, которое гарантирует свободу в открытом море, включая свободу судоходства и полетов.

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, примерно в 150 км от побережья КНР. От Китая его отделяет Тайванский пролив. В 1949 году, во время революции, территория объявила об отделении от Китая, однако Пекин считает ее одной из китайских провинций. США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но в то же время продают ему оружие. Официально Соединенные Штаты, как и Россия, поддерживают принцип «одного Китая».

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В конце мая президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов к военному ответу на возможное использование Китаем силы против Тайваня. После этого The New York Times писала, что Белый дом активизировал усилия по переоснащению системы обороны острова для отражения возможного нападения Китая, применяя опыт поставок оружия Украине.

В китайском МИДе выразили протест в связи с выступлением Байдена и заявили, что «Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая». Представитель Минобороны страны У Цянь предупредил, что армия Китая пойдет на любые меры, чтобы предотвратить отделение Тайваня от страны, и будет защищать территориальную целостность.