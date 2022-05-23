КНР выразила протест из-за заявления Байдена о намерении защитить Тайвань

Ван Вэньбинь (Фото: Global Look Press)

МИД КНР выразил протест Соединенным Штатам в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о готовности защищать Тайвань. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай выражает в связи с заявлением американской стороны острое неудовлетворение и решительный протест. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — сказал он (цитата по ТАСС).

Джо Байден на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио заявил, что США готовы к военному ответу на возможное использование Пекином силы против Тайваня.

По словам американского президента, Пекин «играет с огнем, летая близко [к Тайваню] и предпринимая все эти маневры». «Наша политика в отношении Тайваня совсем не изменилась: мы по-прежнему намерены поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе и следить за тем, чтобы одностороннего изменения статуса-кво не произошло», — сказал он.

При этом Байден отметил, что Вашингтон придерживается «политики одного Китая», но это не значит, что «у Китая есть право использовать силу, чтобы захватить Тайвань».

Независимость Тайваня признают несколько государств, США в их число не входят. В 1954 году Вашингтон подписал с Тайванем договор о взаимной обороне. Он перестал действовать в 1979 году после расторжения дипломатических отношений, но на смену ему пришел американский «Закон об отношениях с Тайванем», который также предполагает оборонительную помощь со стороны Вашингтона в случае внешней угрозы безопасности Тайваню.