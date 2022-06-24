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Военная операция на Украине ,  
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Медведев упрекнул главу МИД Германии за блокаду Ленинграда

По мнению зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, немецкие политики не вправе обвинять Россию в использовании голода в качестве оружия из-за действий нацисткой Германии в годы Великой Отечественной войны
Ленинград в блокаде, март 1942 года
Ленинград в блокаде, март 1942 года (Фото: ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев упрекнул главу МИД ФРГ Анналене Бербок за блокаду фашистской Германией Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Таким образом он отреагировал на ее слова, что в ситуации с Украиной Россия использует голод в качестве оружия.

«Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек», — написал Медведев в своем Telegram-канале о событиях 70-летней давности.

24 июня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила с заявлением, что Россия «пытается переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других», а также блокирует порты в Черном море, намеренно препятствуя вывозу пшеницы и кукурузы с Украины, чтобы использовать голод в качестве оружия.

Офис генсека ООН сообщил о поддержке экспорта зерна с Украины и из России
Политика
Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

В мае с аналогичным заявлением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Противоядием от шантажа» она назвала глобальное сотрудничество при поставках продовольствия. По ее словам, Европа прилагает усилия, чтобы зерно попадало на мировые рынки, увеличивает собственное производство и оказывает продовольственную помощь Африке.

Россия начала военные действия на Украине 24 февраля. С тех пор суда с зерном на экспорт перестали выходить из украинских портов. Киев обвинял в блокировании портов Москву и требовал международной операции по выводу судов из-за недоверия к односторонним гарантиям России.

В Москве настаивают, что разминировать порты, чтобы обеспечить безопасный выход кораблей, должна украинская сторона.

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Вице-директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартин заявил, что Россия на территории Украины заблокировала минимум 6 млн т пшеницы и 14 млн т кукурузы. Ситуация с невозможностью вывезти зерно приводит к росту цен и может спровоцировать голод в развивающихся странах, в том числе увеличить число голодающих по всему миру на 18 млн человек.

21 июня на переговорах в Москве представители Министерств обороны России и Турции обсудили обеспечение безопасного вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал переговоры конструктивными. Страны планируют провести в Стамбуле встречу с участием представителей России, Украины, Турции и ООН.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 24 июня заявил, что в продовольственном кризисе виноват генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По версии министра, ООН медленно реагирует на требующую безотлагательного решения проблему.

Авторы
Теги
Роман Котерев
Дмитрий Медведев зерно Анналена Бербок блокада Ленинграда

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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