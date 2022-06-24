Офис Генсека ООН сообщил о поддержке экспорта зерна с Украины и из России
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш всегда выступал за договоренность об одновременном экспорте зерна с Украины и из России. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает «РИА Новости».
«Генсек всегда говорил о пакетной сделке по экспорту с Украины и экспорту из России одновременно», — сказал Дюжаррик, отвечая на критику главы МИД России Сергея Лаврова.
Один из представителей ООН напомнил, что вариант по вывозу украинского зерна через Белоруссию был одним из первых предложений Гутерриша.
23 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ООН медленно реагирует на срочный вопрос с вывозом зерна из украинских портов.
Глава ведомства обвинил генсека ООН в том, что он пытается решить проблему без учета того, что российские военные, по его словам, ежедневно открывают коридоры для выхода судов. «Он хочет сначала договориться про украинское зерно, потом про российское», — посчитал Лавров.
Около 20 т зерна по оценке ООН оказались заблокированы в украинских портах с началом военных действий России. Вице-директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина предупреждал о том, что ситуация может привести к увеличению числа голодающих в мире на 18 млн человек.
Украина обвиняла в блокировании портов российских военных. Кремль отмечал, что выходы из портов заминировали украинские военные. Российский МИД сообщал о возможности разблокировки в случае снятия санкций ЕС на удобрения.