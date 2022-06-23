Кадыров сообщил о «взятии противника в кольцо» у сел Золотое и Горское

Российские военные взяли украинские подразделения в кольцо у поселков Золотое и Горское в Луганской народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«По имеющейся достоверной информации, противник взят в плотное кольцо между населенными пунктами Золотое и Горское, тем самым, закрыты все пути отступления», — написал Кадыров.

Он назвал положение украинских военных «весьма плачевным и чреватым серьезными последствиями в виде скорого сокрушительного поражения», указав, что они несут «большие потери в живой силе».

Поселки Золотое и Горское находятся к югу от Лисичанска и Северодонецка.

Накануне глава Чечни говорил, что населенные пункты Золотое и Горское полностью взяты в кольцо Народной милицией ЛНР, Министерством обороны России и Национальной гвардией «Ахмат». По его словам, также были взяты под контроль поселки Катериновка и Малая Камышеваха. Кроме того, Кадыров пообещал в ближайшее время объявить о взятии Лисичанска.

Лисичанск и Северодонецк были последними неподконтрольными ЛНР крупными городами в границах Луганской области Украины. О том, что российские военные и силы ЛНР вошли в Лисичанск, Кадыров сообщил 25 мая. О взятии Северодонецка под полный контроль он объявил 28 мая.

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