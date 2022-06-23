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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров заявил об «освобождении» села Катериновка в ЛНР

Российские военные взяли под контроль село Катериновка в Луганской народной республике, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Бойцы спецподразделений «Ахмат» под командованием дорогого брата, Героя России Замида Чалаева совместно с союзными войсками освободили очередной населенный пункт Луганской Народной Республики — село Катериновка», — написал Кадыров.

По его словам, некоторые «националисты и бандеровцы» были уничтожены на месте, а остальным удалось скрыться.

Село Катериновка располагается к югу от Лисичанска и на северо-востоке от села Попасная.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта
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Об «освобождении» Катериновки глава Чечни заявлял накануне, 22 июня, уточнив, что военные прочесывали его на наличие мин. Он также рассказал о взятии населенных пунктов Золотое и Горское, отметив, что потерь среди российских военных нет. Поселок Малая Камышеваха взят «практически полностью», осталось «зачистить» несколько кварталов, добавил Кадыров. Кроме того, он допустил скорое «взятие Лисичанска в кольцо».

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Лисичанск и Северодонецк были последними неподконтрольными ЛНР крупными городами в границах Луганской области Украины. О взятии Северодонецка под полный контроль Кадыров объявил 28 мая. Спустя три дня он сообщил, что «тотальная зачистка» города завершена.

Теги
Рамзан Кадыров ЛНР Военная операция на Украине

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