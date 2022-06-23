Кадыров заявил об «освобождении» села Катериновка в ЛНР

Российские военные взяли под контроль село Катериновка в Луганской народной республике, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Бойцы спецподразделений «Ахмат» под командованием дорогого брата, Героя России Замида Чалаева совместно с союзными войсками освободили очередной населенный пункт Луганской Народной Республики — село Катериновка», — написал Кадыров.

По его словам, некоторые «националисты и бандеровцы» были уничтожены на месте, а остальным удалось скрыться.

Село Катериновка располагается к югу от Лисичанска и на северо-востоке от села Попасная.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Об «освобождении» Катериновки глава Чечни заявлял накануне, 22 июня, уточнив, что военные прочесывали его на наличие мин. Он также рассказал о взятии населенных пунктов Золотое и Горское, отметив, что потерь среди российских военных нет. Поселок Малая Камышеваха взят «практически полностью», осталось «зачистить» несколько кварталов, добавил Кадыров. Кроме того, он допустил скорое «взятие Лисичанска в кольцо».

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Лисичанск и Северодонецк были последними неподконтрольными ЛНР крупными городами в границах Луганской области Украины. О взятии Северодонецка под полный контроль Кадыров объявил 28 мая. Спустя три дня он сообщил, что «тотальная зачистка» города завершена.