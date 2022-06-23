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Политика ,  
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В правительстве Польши заявили о способности выжить без российского газа

«Газпром» GAZP ₽295,8 -1,92% Купить

Польша сможет выжить без российского газа, заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский на форуме стран Евросоюза и США, посвященном ситуации вокруг Украины, передает издание Bankier.pl.

Он объяснил, что это возможно благодаря СПГ-терминалу (по приему сжиженного природного газа. — РБК) в Свиноуйсьце и газопроводу Baltic Pipe (совместный проект польской государственной Gaz-System и датской Energinet. — РБК).

«Долгосрочный контракт с «Газпромом» должен был истечь в конце года, в декабре, однако они прекратили поставки уже в апреле. Таким образом, мы можем удовлетворить наши внутренние потребности в топливе, наши хранилища уже заполнены на 100%», — добавил Наимский (цитата по «РИА Новости»).

Польша разорвала соглашение с Россией о поставках газа
Политика
Фото: Omar Marques / Getty Images

Ранее Россия и Польша подписали долгосрочный контракт купли-продажи российского газа между «Газпром экспортом» и польской PGNiG на поставку 10 млрд куб. м газа ежегодно. В 2019 году Варшава проинформировала Москву о планах расторгнуть этот контракт в конце 2022 года.

В конце апреля «Газпром» сообщил, что приостановил поставки газа в Польшу из-за неоплаты топлива в рублях. В Варшаве сочли новые условия оплаты, введенные указом российского президента Владимира Путина в конце марта, нарушением договора. Позднее в «Газпроме» рассказали, что Варшава покупает российский газ через Германию, оттуда он реверсом поступает в Польшу через газопровод «Ямал — Европа».

В мае министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила, что Варшава разорвала соглашение с Россией о поставках газа.

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Польша российский газ поставки газа

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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