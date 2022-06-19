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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров заявил о завершении зачистки поселка Метелкино в ЛНР от ВСУ и мин

Чеченские военные совместно с подразделениями народной милиции ЛНР почти завершили зачистку поселка Метелкино, который находится в пригороде Северодонецка, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«Подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР завершают финальный этап зачистки поселка Метелкино от неприятеля. Большинство украинских военных добровольно сложили оружие, а те, которые пытаются оказать сопротивление, уничтожаются на месте», — написал глава Чечни.

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Накануне, 18 июня, Кадыров сообщил, что «Ахмат» и народная милиция ЛНР «освободили» Метелкино и приступили к зачистке территории от мин и растяжек. 19 июня российское Минобороны подтвердило, что населенный пункт перешел под контроль республики.

Кадыров отметил, что Метелкино было стратегически важным пунктом для украинских военных, поскольку из этого поселка, расположенного к юго-востоку от Северодонецка, они могли прорваться в город и «отвлечь силы российских войск от завода «Азот». Территория этого комбината пока находится под контролем Вооруженных сил Украины, остальная часть Северодонецка, как указывал министр обороны Сергей Шойгу, перешла под контроль России.

Теги
ЛНР Рамзан Кадыров "Ахмат" Военная операция на Украине

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