Кадыров заявил о завершении зачистки поселка Метелкино в ЛНР от ВСУ и мин

Чеченские военные совместно с подразделениями народной милиции ЛНР почти завершили зачистку поселка Метелкино, который находится в пригороде Северодонецка, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«Подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР завершают финальный этап зачистки поселка Метелкино от неприятеля. Большинство украинских военных добровольно сложили оружие, а те, которые пытаются оказать сопротивление, уничтожаются на месте», — написал глава Чечни.

Накануне, 18 июня, Кадыров сообщил, что «Ахмат» и народная милиция ЛНР «освободили» Метелкино и приступили к зачистке территории от мин и растяжек. 19 июня российское Минобороны подтвердило, что населенный пункт перешел под контроль республики.

Кадыров отметил, что Метелкино было стратегически важным пунктом для украинских военных, поскольку из этого поселка, расположенного к юго-востоку от Северодонецка, они могли прорваться в город и «отвлечь силы российских войск от завода «Азот». Территория этого комбината пока находится под контролем Вооруженных сил Украины, остальная часть Северодонецка, как указывал министр обороны Сергей Шойгу, перешла под контроль России.