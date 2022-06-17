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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР сообщили о сдаче в плен военных ВСУ на «Азоте» в Северодонецке

Здания химического комбината &laquo;Азот&raquo; в Северодонецке
Здания химического комбината «Азот» в Северодонецке (Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости)

Некоторые украинские военные, находившиеся на комбинате «Азот» в Северодонецке, сдались в плен. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, передает Луганский информационный центр.

«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия «Азот» в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», — сказал Марочко, не уточнив число сдавшихся.

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Фото:Reuters

Российские войска и силы ЛНР взяли Северодонецк под полный контроль 28 мая, говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу докладывал об «освобождении» жилых кварталов Северодонецка, но указывал, что в промышленных зонах еще находятся украинские военные. По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, на территории завода «Азот» тогда находились около 300–400 украинских военных.

16 июня глава ЛНР Леонид Пасечник говорил, что его войска контролируют почти всю территорию Северодонецка, кроме химического комбината «Азот». Он утверждал, что на территории завода находятся от 1 тыс. до 1,5 тыс. украинских военных.

Теги
ЛНР Северодонецк ВСУ военнопленные «Азот»

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