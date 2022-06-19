Попова не увидела смысла в массовой вакцинации от холеры

В России нет необходимости начинать кампанию по вакцинации от холеры, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на ПМЭФ, передает «РИА Новости».

«На сегодняшний день в массовой вакцинации смысла нет, потому что степень риска невысокая, а то, что мы делаем, эти риски дополнительно снижает. В том числе для этого мы и работаем, чтобы никому не пришлось экстренно прививаться», — сказала Попова.

Она добавила, что отечественная вакцина против холеры выпускается в виде таблетки.

Холера — острая бактериальная инфекция. Она передается при попадании в организм зараженной пищи или воды. Большинство инфицированных переносят болезнь в легкой форме. Однако в тяжелых случаях заболевание вызывает острую рвоту и диарею без повышения температуры и может привести к смерти. Меры профилактики болезни — кипячение воды, тщательное мытье рук и продуктов. Если холеру не удалось предотвратить, ее лечат капельницами и солевыми растворами, обильным питьем, чтобы компенсировать потерю жидкости и обеспечить водно-солевой баланс.

В начале апреля Роспотребнадзор рекомендовал регионам усилить меры профилактики для предотвращения завоза и распространения холеры. Местные власти должны были оценить и обеспечить готовность больниц и лабораторий на случай поступления пациентов с заболеванием.

Территориальным органам Роспотребнадзора следовало определить категории граждан для обязательной вакцинации, а до 1 июня провести «тренировочные учения». Руководителям управлений по Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской областям, Краснодарскому краю, Крыму и Севастополю поручалось расширить объем мониторинговых исследований и начать чаще брать пробы воды.

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Федеральное ведомство отмечало, что с 2019 года в России не было случаев завоза холеры. Однако в середине мая эпидемиолог и академик РАН Вадим Покровский предупредил о риске массовых вспышек холеры в зоне военных действий на Украине, где население лишено безопасных источников воды.

Эпидемиолог объяснил, что на территории ДНР и ЛНР разрушены системы водоснабжения, что является одним из факторов риска. Кроме того, возбудитель холеры мог попасть и в водопроводные сооружения Северо-Крымского канала. Подача воды по ним возобновилась после начала военной операции.

Тогда ученый добавил, что в России нет большого опыта применения вакцин от холеры. «Когда уже началась эпидемия, тогда вакцинируют тех людей, которые могли бы быть вовлечены в это. Это вакцины не пролонгированного действия». — пояснял он.