Въезжающих в Ростовскую область жителей Донбасса проверят на холеру

Всех въезжающих на территорию Ростовской области беженцев с симптомами кишечных инфекций будут обследовать на холеру. Накануне Роспотребнадзор рекомендовал регионам усилить меры профилактики распространения этого заболевания

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Всех эвакуированных жителей Украины и Донбасса, въезжающих в Ростовскую область, проверяют на заболевание холерой. Об этом сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин, передает «РИА Новости».

«Случаев выявления заболевания холерой на территории Ростовской области нет. Проводится работа по обследованию всех въезжающих», — сказал Тюрин, уточнив, что при наличии симптомов кишечной инфекции обследуют как иностранцев, так и граждан России.

По его словам, учреждения областного Роспотребнадзора еженедельно исследуют воду открытых водоемов, отбирая для этих целей пробы воды в 170 точках. «На сегодня ситуация стабильная — положительных проб не обнаружено», — отметил Тюрин.

Холера — острая бактериальная инфекция, которой можно заразиться при попадании в организм зараженных бактерией Vibrio cholerae пищи или воды. По данным ВОЗ, у большинства инфицированных не развивается никаких симптомов либо болезнь проявляется в легкой форме. Однако в тяжелых случаях заболевание вызывает острую диарею и обезвоживание, которые при отсутствии срочного лечения могут привести к смерти пациента.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление с рекомендацией регионам усилить меры профилактики для предотвращения завоза и распространения холеры.

Руководителям органов исполнительной власти регионов ведомство рекомендовало к началу лета обеспечить готовность «госпитальной базы, лабораторной базы и других медицинских организаций» к проведению противоэпидемических мероприятий на случай поступления заболевших холерой. Высшим должностным лицам субъектов рекомендовано изменить планы по санитарной охране территорий таким образом, чтобы они учитывали риск распространения холеры, а также принять меры по обеспечению населения качественной питьевой водой.

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Оценивать готовность больниц и лабораторной базы к выявлению заболевших холерой должны руководители территориальных органов Роспотребнадзора совместно с местными властям. Кроме того, территориальным управлениям ведомства посоветовали определить категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации.

Расширить объемы мониторинговых исследований и частоту взятия проб воды Роспотребнадзор рекомендовал в Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской областях, Краснодарскому краю, Крыму и Севастополю.

В Ростовской области еще 18 февраля ввели режим повышенной готовности на территории из-за эвакуации беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По словам губернатора Василия Голубева, к 6 апреля на территории области находились 5,5 тыс. беженцев из этих республик и поток прибывающих не прекращался. Всего, по его словам, после начала эвакуации жителей Донецкой и Луганской народных республик на территорию региона прибыло более 149 тыс. человек из ДНР и ЛНР.

В середине марта президент России Владимир Путин говорил, что на Украине «сеть из десятков лабораторий» при помощи Пентагона проводила эксперименты с африканской чумой свиней, холерой и коронавирусом. «Следы этих секретных программ сейчас усиленно пытаются замести. Но у нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России, на территории Украины, по сути, создавались компоненты биологического оружия», — сказал Путин.

О том, что Минобороны получило новый массив документов о «реализации военно-биологических программ США и их союзников по НАТО на территории Украины», говорил также начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.