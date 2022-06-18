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Военная операция на Украине ,  
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Посол ЛНР предположил, что у Северодонецка взорвались емкости с кислотой

В районе Северодонецка поднимается столб оранжевого дыма, «похожего на цвет от подрыва емкостей с азотной кислотой». Об этом написал посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник на своей странице в Telegram.

«Дымный гриб явно химического происхождения. Очень похожи на цвет «гриба» от подрыва емкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено», — написал он.

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Фото:Александр Река / ТАСС

В начале июня министр обороны Сергей Шойгу докладывал об «освобождении» жилых кварталов Северодонецка, но указывал, что в промышленных зонах еще находятся украинские военные. 16 июня глава ЛНР Леонид Пасечник говорил, что его войска контролируют почти всю территорию Северодонецка, кроме химического комбината «Азот». Он утверждал, что на территории завода находятся от 1 тыс. до 1,5 тыс. украинских военных.

При этом накануне подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что некоторые украинские военные, находившиеся на комбинате «Азот», сдались в плен. При этом он не назвал точное количество военнопленных.

Теги
Северодонецк ЛНР Украина взрыв «Азот» заводы

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