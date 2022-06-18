Титов рассказал о способе ввоза продукции Coca-Cola в Россию
Продукцию Coca-Cola можно завозить в Россию с помощью механизма параллельного импорта, заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Продукцию Coca-Cola можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы?» — сказал бизнес-омбудсмен.
Параллельный импорт — ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Этот механизм называется параллельным, поскольку импорт идет одновременно с поставкой от официальных дилеров.
Ретейлеры приобретают товары не в России, а у небольших заграничных компаний, которые сами закупились у производителя. Параллельный поток может идти как из страны-производителя, так и через третьи страны.
При этом Титов отметил, что таким же образом не получится ввозить в страну технологическое оборудование, например запчасти для авиатехники и машин.
«Есть огромные склады запчастей — коробок передач, масляных фильтров и так далее, которые не учитываются в единых базах данных. А на Ближнем Востоке расположены целые хабы многих автомобильных компаний по запчастям», — уточнил бизнес-омбудсмен.
Coca-Cola HBC (Hellenic Bottling Company, владеет всеми заводами по производству этого напитка в России) выпускает напитки под брендами Coca-Cola, Fanta, Sprite, BonAqua, Burn, Fuzetea, Rich, Schweppes, Powerade и др.
Компания объявила о приостановке деятельности в России в начале марта. Позднее ее гендиректор Джеймс Квинси говорил, что Coca-Cola может «в какой-то момент полностью исчезнуть» из страны. В июне Coca-Cola HBC сообщила, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в России.
Так, по данным источников РБК, «Аэрофлот» заменил продукцию Coca-Cola напитками компании PepsiCo для обслуживания пассажиров бизнес-класса. В ресторанах «Вкусно — и точка», которые работают на базе «Макдоналдса» после ухода сети из России, собираются заменить Coca-Cola другим напитком.
Московский пивобезалкогольный комбинат «Очаково» решил поставлять газированные напитки Coca-Cola, Fanta и Sprite в сети общественного питания под другими названиями. Так, первый будет называться CoolCola, второй — Fancy, третий — Street. Напитки уже представлены в сетях «Магнит», Х5, «О'кей», а также на маркетплейсах и в службах доставки. В компании говорили, что планируют расширять линейку существующих вкусов, после того как восполнят ими рынок.