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Гендиректор Coca-Cola допустил полный уход с российского рынка

В то же время гендиректор считает, что уход бизнеса с российского рынка носит скорее символический характер и не может повлиять на власти. Coca-Cola 8 марта объявила о приостановке деятельности в России
Coca-Cola KO $64,88 +2,82% Купить
PepsiCo PEP $173,09 +3,03% Купить
Фото: Eloy Alonso / Reuters
Фото: Eloy Alonso / Reuters

Coca-Cola может «в какой-то момент полностью исчезнуть» из России, заявил гендиректор компании Джеймс Квинси на The Wall Street Journal’s CEO Council Summit.

При этом, по мнению Квинси, уход компаний с российского рынка не является тем фактором, который способен оказывать давление на правительство. «Символизм важен, но это не будет решающим фактором», — сказал гендиректор.

Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России 8 марта. Тогда холдинг пообещал отслеживать ситуацию по мере развития обстоятельств. По данным источника «Известий» в Coca-Cola, российское подразделение компании останется работать в России, однако американское уйдет с рынка «ради сохранения репутации».

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Холдинг не имеет прямого производства в стране. Офис The Coca-Cola Company занимается только маркетингом. Всеми заводами владеет Coca-Cola Hellenic Bottling Company.

«Коммерсантъ» после этого сообщил, что производитель и дистрибьютор «Coca-Cola HBC Россия» уведомила российских клиентов о повышении цен на ассортимент на 15–30% с 14 марта. Газета отмечала, что на это могли повлиять отказ от инвестиций в скидки, а также удорожание сырья, материалов и логистики.

О приостановке деятельности в России компания объявила после критики в соцсетях, а также со стороны украинских сетей супермаркетов Novus и Varus. Последние пообещали, что в их магазинах не будет «ни одного товара, принадлежащего бренду Coca-Cola».

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Следом за Coca-Cola аналогичное решение приняла ее основной конкурент — PepsiCo. Компания также объявила об отказе от вложений капитала и рекламы в России.

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