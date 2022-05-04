Гендиректор Coca-Cola допустил полный уход с российского рынка
Coca-Cola может «в какой-то момент полностью исчезнуть» из России, заявил гендиректор компании Джеймс Квинси на The Wall Street Journal’s CEO Council Summit.
При этом, по мнению Квинси, уход компаний с российского рынка не является тем фактором, который способен оказывать давление на правительство. «Символизм важен, но это не будет решающим фактором», — сказал гендиректор.
Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России 8 марта. Тогда холдинг пообещал отслеживать ситуацию по мере развития обстоятельств. По данным источника «Известий» в Coca-Cola, российское подразделение компании останется работать в России, однако американское уйдет с рынка «ради сохранения репутации».
Холдинг не имеет прямого производства в стране. Офис The Coca-Cola Company занимается только маркетингом. Всеми заводами владеет Coca-Cola Hellenic Bottling Company.
«Коммерсантъ» после этого сообщил, что производитель и дистрибьютор «Coca-Cola HBC Россия» уведомила российских клиентов о повышении цен на ассортимент на 15–30% с 14 марта. Газета отмечала, что на это могли повлиять отказ от инвестиций в скидки, а также удорожание сырья, материалов и логистики.
О приостановке деятельности в России компания объявила после критики в соцсетях, а также со стороны украинских сетей супермаркетов Novus и Varus. Последние пообещали, что в их магазинах не будет «ни одного товара, принадлежащего бренду Coca-Cola».
Следом за Coca-Cola аналогичное решение приняла ее основной конкурент — PepsiCo. Компания также объявила об отказе от вложений капитала и рекламы в России.