«Аэрофлот» заменил на рейсах Coca-Cola на Pepsi, а шампанское на просекко

В авиакомпании объяснили замены в ассортименте напитков на борту сбоями в поставках продукции и логистике

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Аэрофлот» заменил продукцию компании Coca-Cola на напитки компании PepsiCo для обслуживания пассажиров бизнес-класса во время рейсов. Об этом РБК сообщил два источника в авиакомпании. По словам собеседников РБК, напиток Sprite заменен в бизнес-классе на производимый PepsiCo 7Up, также в литровой упаковке.

Как рассказал один из собеседников РБК, в компании поменяли не только производителя напитков, но и упаковку, в которой они будут загружаться в самолеты. Ранее Coca-Cola подавалась в алюминиевых банках емкостью 0,33 л, теперь же загружаться в самолеты будут напитки Pepsi-Cola и Pepsi-Cola Max в емкостях объемом 1 л, предположительно в бутылках для розлива в стаканы.

Также пассажиры бизнес-класса увидят изменения в винной карте. С 8 июня вместо шампанского Montaudon Brut (стоимость в Европе около €19-23 за бутылку) на борту будет предлагаться просекко Valdobbiadene Superiore Giall’oro Ruggeri (стоимость в Европе €10-14 за бутылку).

Представитель «Аэрофлота» сообщил РБК, что все изменения и замены в ассортименте напитков на борту связаны со сбоями в поставках продукции и логистике ввоза на территорию России, а также невозможностью со стороны поставщиков более исполнять свои договорные обязательства по поставке конкретных категорий продукции.«Для бесперебойного обеспечения рейсов были приняты соответствующие альтернативные решения», — подчеркнули в компании.

В середине апреля авиакомпания заменила французское шампанское на российское игристое вино в бизнес-классе, а из меню эконом-класса убрала апельсиновый сок. В «Аэрофлоте» тогда РБК пояснили, что столкнулись со сложностями в логистике при работе с поставщиками — что привело к изменению сроков и условий доставки продукции, — а также с риском односторонней отмены поставок контрагентами.

Читайте на РБК Pro Pro Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Инструкции Pro Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса Статьи Pro Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Статьи Pro Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта Статьи Pro Пойду на Baidu: чем главный китайский поисковик отличается от Google Пойду на Baidu: чем главный китайский поисковик отличается от Google Инструкции Pro Как вернуть долг в период моратория на банкротство Как вернуть долг в период моратория на банкротство Инструкции Pro Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Статьи Pro Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает Статьи

Тогда же Telegram-канал «Авиаторщина» сообщил, что с конца марта 2022 года на самолетах компании в бизнес-классе вместо французского шампанского Piper-Heidsieck наливают отечественное «Абрау-Дюрсо» — «Виктор Дравиньи», а вместо виски Chivas Regal — более бюджетный Dewar's White Label.

Также, по информации канала, при вылете из некоторых городов перестали выдавать детские дорожные наборы, а некоторых самолетах Airbus A320 больше не показывают фильмы.

С конца февраля многие зарубежные компании прекратили поставки продукции или работу в Россию, а США, Великобритания, ЕС и другие страны ввели санкции, запрещающие экспорт ряда товаров. Ограничения затронули и авиационную отрасль: ЕС и США закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Брюссель запретил поставки в Россию самолетов и запчастей к ним и обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками.

В ответ в Москве разрешили регистрировать в России иностранные воздушные суда в лизинге и использовать их на внутренних рейсах. Президент Владимир Путин тогда заявил, что западные страны обманули российских партнеров, в одностороннем порядке отказавшись от выполнения договорных обязательств.

Coca-Cola объявила, что приостанавливает всю деятельность в России 8 марта. В компании заявили, что будут продолжать отслеживать и оценивать ситуацию «по мере развития обстоятельств». 4 мая гендиректор Coca-Cola Джеймс Куинси заявил, что не исключает полного ухода компании с российского рынка, если конфликт на Украине затянется.

Холдинг не имеет прямого производства в России, местный офис Coca-Cola Company занимался только маркетингом. Всеми заводами владеет Coca-Cola Hellenic Bottling Company.

В PepsiСo 9 марта заявила, что приостановит продажи Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков в России и на время откажется от вложений капитала и всей рекламной деятельности в стране. 18 мая издание «Известия» со ссылкой на источник, близкий к компании, сообщило, что PepsiCo в начале июня начнет отгрузки своих новых «локальных» напитков для России на смену Pepsi, Mirinda и 7Up. По данным издания, новая линия напитков будет производиться под брендом «Русский дар» и включать лимонады со вкусом апельсина и лимона с лаймом.