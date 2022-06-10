«Аэрофлот» заменил на рейсах Coca-Cola на Pepsi, а шампанское на просекко
«Аэрофлот» заменил продукцию компании Coca-Cola на напитки компании PepsiCo для обслуживания пассажиров бизнес-класса во время рейсов. Об этом РБК сообщил два источника в авиакомпании. По словам собеседников РБК, напиток Sprite заменен в бизнес-классе на производимый PepsiCo 7Up, также в литровой упаковке.
Как рассказал один из собеседников РБК, в компании поменяли не только производителя напитков, но и упаковку, в которой они будут загружаться в самолеты. Ранее Coca-Cola подавалась в алюминиевых банках емкостью 0,33 л, теперь же загружаться в самолеты будут напитки Pepsi-Cola и Pepsi-Cola Max в емкостях объемом 1 л, предположительно в бутылках для розлива в стаканы.
Также пассажиры бизнес-класса увидят изменения в винной карте. С 8 июня вместо шампанского Montaudon Brut (стоимость в Европе около €19-23 за бутылку) на борту будет предлагаться просекко Valdobbiadene Superiore Giall’oro Ruggeri (стоимость в Европе €10-14 за бутылку).
Представитель «Аэрофлота» сообщил РБК, что все изменения и замены в ассортименте напитков на борту связаны со сбоями в поставках продукции и логистике ввоза на территорию России, а также невозможностью со стороны поставщиков более исполнять свои договорные обязательства по поставке конкретных категорий продукции.«Для бесперебойного обеспечения рейсов были приняты соответствующие альтернативные решения», — подчеркнули в компании.
В середине апреля авиакомпания заменила французское шампанское на российское игристое вино в бизнес-классе, а из меню эконом-класса убрала апельсиновый сок. В «Аэрофлоте» тогда РБК пояснили, что столкнулись со сложностями в логистике при работе с поставщиками — что привело к изменению сроков и условий доставки продукции, — а также с риском односторонней отмены поставок контрагентами.
Тогда же Telegram-канал «Авиаторщина» сообщил, что с конца марта 2022 года на самолетах компании в бизнес-классе вместо французского шампанского Piper-Heidsieck наливают отечественное «Абрау-Дюрсо» — «Виктор Дравиньи», а вместо виски Chivas Regal — более бюджетный Dewar's White Label.
Также, по информации канала, при вылете из некоторых городов перестали выдавать детские дорожные наборы, а некоторых самолетах Airbus A320 больше не показывают фильмы.
С конца февраля многие зарубежные компании прекратили поставки продукции или работу в Россию, а США, Великобритания, ЕС и другие страны ввели санкции, запрещающие экспорт ряда товаров. Ограничения затронули и авиационную отрасль: ЕС и США закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Брюссель запретил поставки в Россию самолетов и запчастей к ним и обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками.
В ответ в Москве разрешили регистрировать в России иностранные воздушные суда в лизинге и использовать их на внутренних рейсах. Президент Владимир Путин тогда заявил, что западные страны обманули российских партнеров, в одностороннем порядке отказавшись от выполнения договорных обязательств.
Coca-Cola объявила, что приостанавливает всю деятельность в России 8 марта. В компании заявили, что будут продолжать отслеживать и оценивать ситуацию «по мере развития обстоятельств». 4 мая гендиректор Coca-Cola Джеймс Куинси заявил, что не исключает полного ухода компании с российского рынка, если конфликт на Украине затянется.
Холдинг не имеет прямого производства в России, местный офис Coca-Cola Company занимался только маркетингом. Всеми заводами владеет Coca-Cola Hellenic Bottling Company.
В PepsiСo 9 марта заявила, что приостановит продажи Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков в России и на время откажется от вложений капитала и всей рекламной деятельности в стране. 18 мая издание «Известия» со ссылкой на источник, близкий к компании, сообщило, что PepsiCo в начале июня начнет отгрузки своих новых «локальных» напитков для России на смену Pepsi, Mirinda и 7Up. По данным издания, новая линия напитков будет производиться под брендом «Русский дар» и включать лимонады со вкусом апельсина и лимона с лаймом.