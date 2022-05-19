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«Очаково» заявило о планах поставлять аналог Coca-Cola в сети общепита

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» будет поставлять газированные напитки Coca-Cola, Fanta и Sprite в сети общественного питания под другим названием, сообщил ТАСС руководитель департамента маркетинга компании Алексей Захарычев. Он уточнил, что Coca-Cola будет называться CoolCola, Fanta — Fancy, Sprite — Street.

Пока напитки представлены в сетях «Магнит», Х5, «Окей», а также на маркетплейсах и в службах доставки. Захарычев не стал прогнозировать, какой объем продукции будет производиться, так как «ситуация меняется с каждым днем», но отметил, что есть «тенденции к росту».

Глава департамента маркетинга заявил, что компания хочет расширять линейку существующих вкусов напитков, но только после того, как восполнит рынок базовыми вкусами. По его словам, компания зарегистрировала эти торговые марки много лет назад и права на них подтверждены. Цветовая гамма в оформлении напитков останется той, так как «ни у одной из компаний нет монополии на эти цвета», объяснил Захарычев.

Гендиректор Coca-Cola допустил полный уход с российского рынка
Бизнес
Фото:Eloy Alonso / Reuters

8 марта американская компания Coca-Cola решила приостановить свою деятельность в России. Российское подразделение компании останется работать в России, однако американское уйдет с рынка «ради сохранения репутации». В мае гендиректор компании Джеймс Квинси допустил, что Coca-Cola может полностью исчезнуть из России.

Вслед за Coca-Cola продажи в России решила приостановить и компания PepsiCo, которая производит Pepsi, 7Up, Mirinda. Кроме того, холдинг на время решил отказаться от вложений капитала и всей рекламной деятельности.

Источник «Известий» рассказывал, что в начале июня PepsiCo начнет отгрузки своих новых локальных лимонадов для России. Новая линия напитков будет производиться под брендом «Русский дар». Среди них, например, лимонады со вкусом апельсина и лимона с лаймом.

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