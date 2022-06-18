В Венесуэле приготовили первую партию нефти для отправки в Европу

Груз с тяжелой венесуэльской нефтью объемом 650 тыс. баррелей, зафрахтованный итальянской компанией Eni скоро отправится в Европу, сообщает Reuters со ссылкой на центр анализа данных и инфраструктуры финансовых рынков Refinitiv Eikon.

Это будет первый за два года экспорт сырой нефти в Европу из Венесуэлы, которая находится под американскими санкциями, отмечает Reuters.

По данным агентства, второй танкер уже направляется в Венесуэлу. Планируется, что его загрузят уже в июня партией нефти объемом 2 млн баррелей. Партию нефти подготовят с возможностью продажи испанской компании Repsol.

США разрешили поставлять итальянской Eni SpA и испанской Repsol SA венесуэльскую нефть в Европу в июле. Помимо этого, Вашингтон снял санкции, которые препятствовали работе американских и европейских нефтяных компаний в Венесуэле.

В марте источники The New York Times сообщали, что США рассматривают Венесуэлу, как потенциальную замену России на фоне санкций против ее энергетического сектора. По данным издания, американские чиновники пытались уговорить руководство латиноамериканской страны дистанцироваться от России на фоне событий на Украине, но переговоры не привели к результатам. В МИД Венесуэлы заявили, что для сотрудничества США должны признать законной власть президента Николаса Мадуро. Вашингтон отмечает, что по-прежнему считает легитимным лидером Хуана Гуаидо, но готов к диалогу.