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Блинкен заявил, что санкции против Венесуэлы «не навсегда»

Переговоры о постепенном снятии санкций США с Венесуэлы начались в марте. По словам Блинкена, санкции вводились «не навсегла» и могут быть сняты при стремлении к «восстановлению демократии»
Госсекретарь США Энтони Блинкен &nbsp;
Госсекретарь США Энтони Блинкен   (Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency)

Соединенные Штаты вводили санкции против Венесуэлы не навсегда и могут их снять в случае «правильного поведения» властей страны. Об этом на пресс-конференции после саммита Америк заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Санкции не являются чем-то постоянным. Если мы увидим изменения, санкции могут быть сняты. Нет цели держать их бесконечно долго. Цель в том, чтобы поощрить страны, режимы к правильному поведению, особенно, когда речь идет о восстановлении демократии», — сказал госсекретарь.

Он добавил, что, «по самым последним данным», у властей и оппозиции Венесуэлы есть намерение вернуться на переговоры в столицу Мексики, и США такие планы поддерживают.

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Хуан Гуайдо во время протестов

Соединенные Штаты на фоне массовых протестов 2019 года в Венесуэле поддержали лидера оппозиции Хуана Гуаидо, а бывший президент Дональд Трамп провозгласил его главой страны. Также Вашингтон ввел санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения, наложил ограничения на экспорт и импорт нефти.

После начала Россией специальной операции на Украине и введения против Москвы санкций на поставку нефти представители США возобновили диалог с Каракасом по поводу ослабления санкций, касающихся экспорта нефти, писал Reuters. 18 мая вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила снятие санкций США на работу зарубежных нефтяных компаний в стране. В тот же день спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес впервые с октября 2021 года встретился с представителем венесуэльской оппозиции.

10 июня Reuters со ссылкой на документы государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela сообщила, что первый нефтяной танкер, зафрахтованный для перевозки 650 тыс. баррелей сырой нефти для итальянской Eni, прибыл в воды Венесуэлы. Груз венесуэльской сырой нефти станет первым для Eni после разрешения США, позволяющего возобновить сделку по обмену «нефти на долг», пишет агентство.

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