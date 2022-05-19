В Канаде зарегистрировали максимальную с 1991 года инфляцию

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Уровень инфляции в Канаде за последний год вырос до 6,8%, следует из апрельских данных Национального статистического агентства Канады. Это максимальный показатель с января 1991 года, отмечает Business Standard.

Без учета цен на бензин инфляция в Канаде в апреле составила 5,8% в годовом исчислении. В марте показатель инфляции ровнялся 5,5%. Зарплаты за год выросли на 3,3%.

В стране выросли цены на энергоносители, товары потребления и еду. При этом отмечается, что, несмотря на резкий скачок цен на бензин в марте (11,8%), в апреле цены упали на 0,7%.

Рост цен на энергоносители стимулирует подорожание ЖКХ. На 22% выросли цены на газ и на 64,4% — прочие коммунальные расходы.

Также высокая инфляция зарегистрирована в США. В начале 2022 года годовая инфляция в США выросла до 7,5%, поднявшись до рекордного максимума за 40 лет. Причем в марте темпы роста цен в США вновь побили рекорд, увеличившись до 8,5%. В апреле потребительские цены в годовом исчислении снизились до 8,3%, при этом базовая инфляция (прирост цен на товары и услуги за исключением продуктов и энергоносителей) составила 6,2%, сообщало Бюро статистики труда США.

С начала российской спецоперации на Украине и последовавших санкций против Москвы рост потребительских цен и цен на энергоресурсы наблюдается во всем мире. Это связано с санкционным давлением на Россию, которая до начала конфликта поставляла на мировые рынки нефть, газ, удобрения, зерновые и другие сырьевые товары.