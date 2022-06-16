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Политика ,  
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Досрочные выборы губернатора в Томской области пройдут в два дня

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Досрочные выборы губернатора Томской области пройдут в два дня, сообщил региональный избирком в Telegram. «Избирательная комиссия Томской области приняла решение о проведении голосования в течение двух дней, 10 и 11 сентября 2022 года», — сказано в сообщении.

Выборы были назначены на единый день голосования, 11 сентября. Помимо губернатора избиратели области должны проголосовать на дополнительных выборах Томской городской думы по Академическому одномандатному округу № 9, а также на выборах депутатов советов Александровского, Чердатского и Новопокровского сельских поселений.

Губернатор Томской области объявил об отставке
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Сергей Жвачкин

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин объявил об отставке 10 мая: 65-летний политик сказал, что хочет дать дорогу молодым после десяти лет работы. Близкий к администрации президента источник РБК еще в октябре говорил о «высочайшей» вероятности ухода главы региона. Он указывал, что Жвачкин чаще допустимого отсутствует в области и много времени проводит в Москве и Краснодарском крае.

Эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций в докладе о губернаторах с наибольшими рисками отставки отмечали, что Томская область обладает протестным потенциалом. На думских выборах в сентябре «Единая Россия» получила в регионе 32,7% голосов — меньше, чем в соседних Новосибирской области и Красноярском крае.

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Президент Владимир Путин принял отставку Жвачкина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора 55-летнего Владимира Мазура. О кандидатуре последнего на этот пост РБК писал еще в феврале.

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Мазур родился в Томской области, с 2004 по 2007 год работал заместителем мэра Томска по информационной политике, главой комитета по связям с общественностью и информационной политике. Позже был вице-губернатором Тюменской и Калужской областей, главой администрации Тобольска. В последние годы работал замначальника кремлевского Управления по внутренней политике.


 

Теги
Томская область выборы губернатора Единый день голосования

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