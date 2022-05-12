Новый глава Томской области дважды перепутал название региона
Назначенный временным главой Томской области Владимир Мазур во время первого выступления в думе региона дважды оговорился, перепутав регион с Тюменской областью.
«Отдельную благодарность хотел бы выразить Жвачкину Сергею Анатольевичу, который более десяти лет самоотверженно трудился на благо томичей и внес вклад в историю Тюменской области. Тюменская земля — это земля стойких духом сибиряков», — сказал в своем выступлении Мазур.
Мазур также подчеркнул, что сам родился в Томской области и в регионе прошли его детство и юность. «Поэтому я искренне дорожу каждым уголком города, села и области в целом. На мой взгляд, это огромная ответственность», — сказал Мазур, пообещав сделать все возможное, чтобы добиться успеха.
Новый глава региона оговорился, выступая 12 мая с приветственным словом на заседании томского заксобрания, которое транслировалось онлайн, сообщает Ura.ru. Позднее запись трансляции была удалена с сайта думы, однако успела широко разойтись в соцсетях.
Оговорка нового врио главы региона была связана с волнением, сообщили РБК в пресс-службе Мазура. «Уверены, что все поняли, с чем это было связано — с волнением», — сказали там.
Бывший замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур стал временным главой Томской области 10 мая. В этот день с поста главы республики ушел 65-летний Сергей Жвачкин. Он объяснил это решение желанием «дать дорогу молодым». Полномочия Жвачкина истекали осенью 2022 года.
В тот же день о решении уйти со своих постов досрочно объявили губернаторы Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской и Саратовской областей. Президент России Владимир Путин принял их отставку и назначил временно исполняющих обязанности глав регионов, в том числе Владимира Мазура — на пост врио главы Томской области. О том, что Мазур может стать врио губернатора Томской области, РБК писал еще в феврале.
Мазур — уроженец Томской области, с 2004 по 2007 год работал заместителем мэра Томска по информационной политике, главой комитета по связям с общественностью и информационной политике. Позже занимал должности вице-губернатора Тюменской области, главы администрации Тобольска, вице-губернатора Калужской области. В последние годы работал во внутриполитическом блоке Кремля. Мазур также прошел «Школу губернаторов» — программу управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.