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Губернатор Томской области объявил об отставке

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин объявил об отставке
Жвачкин заявил, что покидает пост главы Томской области, назвав себя «одним из самых взрослых губернаторов» в России. Источники РБК ранее говорили, что Кремль видит новым главой региона сотрудника АП Владимира Мазура
Сергей Жвачкин
Сергей Жвачкин (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин объявил об отставке, объяснив это возрастом и намерением «дать дорогу молодым»; по его словам, президент Владимир Путин решение поддержал. Обращение 65-летнего Жвачкина опубликовано на сайте правительства региона.

«Я оставляю пост губернатора. В первые месяцы этого года произошли важные для меня события. 20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я всё-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым. Важным этапом для меня стало и 17 марта — в этот день исполнилось десять лет моего губернаторства», — сообщил он.

Жвачкин заявил, что закон ограничивает губернаторов двумя сроками работы. «Я привык законы соблюдать. Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек. Никогда не цеплялся за кресло», — подчеркнул уходящий глава региона.

Полномочия Жвачкина должны истечь осенью 2022 года.

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Иван Кляйн (справа)

О том, что в Кремле обсуждали отставку Жвачкина, РБК писал в октябре 2021 года. Близкий к администрации президента называл вероятность его ухода «высочайшей». Эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в докладе о губернаторах с наибольшими рисками отставки следующим образом описывали факторы уязвимости Жвачкина: он относится к категории так называемых возрастных руководителей; регион обладает протестным потенциалом.

В частности, на думских выборах «Единая Россия» получила в Томской области 32,7% голосов, что «немного ниже, чем в соседних Новосибирской области и Красноярском крае». А в 19 из 27 округов региона победили кандидаты, поддержанные оппозиционером Алексеем Навальным. Среди прочих депутатом стала Ксения Фадеева, координатор Штаба Навального (признан экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена).

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«Жвачкин чаще, чем допустимо, отсутствует в регионе — он много времени проводит в Москве и в Краснодарском крае», — указывал один из близких к Кремлю собеседников РБК.

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Ксения Фадеева

Позднее, в начале февраля, источники РБК сообщили, что новым главой Томской области может стать замначальника кремлевского управления по внутренней политике (УВП) Владимир Мазур, причем его кандидатуру рассматривают в качестве основной. Два собеседника РБК заявили, что у Жвачкина низкий рейтинг.

Тогда же в беседе с РБК эксперт по региональной политике Ростислав Туровский назвал Томскую область «едва ли не главным претендентом на ротацию», поскольку Жвачкин не вписывался в тренд по обновлению региональной власти. «Там фактическое безвластие в областном центре в связи с судебным приговором мэра Кляйна (приговорен к двум годам колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. — РБК)», — добавил он.

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Владимир Мазур

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Андрей Гатинский, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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