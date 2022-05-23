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Война санкций ,  
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Глава МИД Мали сравнил число жертв терроризма и кризиса продовольствия

Мали обеспокоена из-за проблем с продовольствием, поскольку голод приводит к большему количеству жертв, чем терроризм, заявил в интервью «РИА Новости» министр иностранных дел страны Абдулай Диоп.

«Наша страна уже столкнулась с проблемами в области безопасности: террористы убивают много людей. Но по статистике, которую нам предоставляют международные организации, проблемы в области продовольственной безопасности провоцируют гораздо больше жертв по сравнению с террористическими атаками», — сообщил Диоп.

По мнению министра, жители бедных стран, которые являются потребителями пшеницы, поставляемой в основном из России и Украины, фактически будут «приговорены к смертной казни». «То есть бедные граждане, у которых не было достаточно денег, чтобы купить эти продукты, даже не могут их найти на рынке», — рассказал дипломат.

Диоп отметил, что Мали ценит готовность России оказать стране помощь в решении продовольственных проблем, предоставив доступ «к зерну, удобрениям и другим ресурсам». Отдельно министр подчеркнул, что санкции в каких бы то ни было обстоятельствах — это не решение.

«Я не собираюсь винить какую-то сторону, но точно могу сказать, что санкции только усложняют ситуацию», — сказал Диоп. Он также указал, что «западные санкции в целом влияют на всех», «парализовали экономическую систему» и напрямую касаются продовольственной ситуации в мире.

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Диоп 20 мая посетил Москву, где провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Продовольственный вопрос стал одной из тем переговоров.

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Российский министр сообщил по итогам встречи, что стороны обсудили «практические аспекты организации поставок из России столь необходимых малийцам в условиях западных нелегитимных санкций пшеницы, минеральных удобрений и нефтепродуктов». Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров говорил, что несколько африканских государств попросили Москву о поставках удобрений и продовольствия, и этим вопросом занимается правительство России.

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