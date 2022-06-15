Израиль согласился поставлять газ в Европу через Египет

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Израиль будет экспортировать газ в Европу через Египет. Соглашение об этом подписали премьер-министр Нафтали Беннет и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в Иерусалиме, сообщило израильское правительство.

Беннет заявил, что боевые действия, которые Россия ведет на Украине, ведут к глобальным последствиям.

«Мы, даже в нашем регионе, видим потенциал великого голода и бедствий, <...> поэтому мы будем обсуждать пути сотрудничества ЕС и Израиля в области продовольствия. безопасности, энергетики», — сказал Беннет.

Он отметил, что за последние годы Израиль превратился из импортера в экспортера газа. Сейчас страна работает над добычей природного газа в исключительной экономической зоне.

Президент назвал позитивным сотрудничество Израиля и Евросоюза. Он подчеркнул, что стороны увеличивают объемы торговли и инноваций, а партнерство достигает «новых высот».

Фон дер Ляйен объяснила, что соглашение позволит добиться стабильных поставок газа из Восточного Средиземноморья и энергетической безопасности, следует из ее поста в Twitter.

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В то же время глава Еврокомиссии встретилась с президентом Египта Абдулом-Фаттах Ас-Сиси. Она сообщила о кооперации сторон с целью улучшить безопасность энергоснабжения. Египет получил от Еврокомиссии €100 млн на поддержку граждан и фермеров страны и предотвращение кризиса продовольственной безопасности.

Евросоюз осудил военные действия России на Украине и ввел беспрецедентные санкции. В шестой пакет ограничений вошел запрет на импорт нефти морским путем.

В середине мая фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз рассматривает поэтапный план отказа от российских энергоносителей, в том числе газа. Он предполагает замещение поставок из России газом от других надежных поставщиков и ускорение перехода к чистой возобновляемой энергии, а также экономию электроэнергии потребителями.

В то же время она отметила, что Евросоюз уже сократил долю российского газа в импорте с 40% в 2021 году до 26% в 2022 году.

26 мая Bloomberg со ссылкой на документы Евросоюза сообщил, что европейские власти прорабатывают сделку, которая позволит импортировать израильский газ через Египет. По плану, израильское топливо будут перерабатывать в Египте, а затем отправлять в ЕС.