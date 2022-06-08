Зеленский объявил о приостановке экспорта газа из-за подготовки к зиме

Украина временно прекратит экспорт угля и газа из-за подготовки к отопительному сезону, заявил Зеленский. По его словам, вся внутренняя добыча пойдет на потребности граждан Украины

Фото: Zuma / ТАСС

Украина приостановит продажу угля и газа за границу, чтобы пережить «самую сложную зиму», заявил президент республики Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном в Telegram.

«Это действительно будет самая сложная зима за все годы независимости <...>. В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан», — сказал Зеленский.

Он также сообщил, что правительство создаст штаб по подготовке к следующему отопительному сезону и займется закупкой необходимого количества газа и угля, передает «Страна.ua».

3 марта Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ. «Это касается также запасов, хранящихся в подземных газохранилищах в режиме таможенного хранения», — уточнила компания-оператор «Укртрансгаз». Введение ограничения оператор тогда объяснил ведением Россией военных действий на территории Украины.

7 июня глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью Bloomberg рассказал, что Киев обсуждает с Вашингтоном возможность закупки и финансирования поставок сжиженного природного газа (СПГ) вместо трубопроводного газа, который закупается в Европе.

«Для следующего отопительного сезона нам потребуется импортировать газ на сумму до $8 млрд. И это конкретно то, что мы обсуждаем здесь в США — финансирование для [закупки] американского СПГ, который может заменить трубопроводный газ, который мы традиционно покупали в Европе», — заявил Витренко.